https://sputniknews.com.tr/20221102/moldovali-vekil-batili-fonlar-ve-onlari-kontrol-eden-medya-moldovada-rus-dusmanligini-korukluyor-1062996882.html
Moldovalı vekil: Batılı fonlar ve onları kontrol eden medya, Moldova'da Rus düşmanlığını körüklüyor
Moldovalı vekil: Batılı fonlar ve onları kontrol eden medya, Moldova'da Rus düşmanlığını körüklüyor
Moldova parlamentosu milletvekili Bogdan Tsardea, Batılı fonlar ve onlar tarafından kontrol edilen medyanın Moldova'da Rus düşmanlığını körüklediğini belirtti. 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T21:00+0300
2022-11-02T21:00+0300
2022-11-02T21:00+0300
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Moldova Parlamentosu’ndaki Komünistler ve Sosyalistler Bloku milletvekili Bogdan Tsardea, yüzden fazla Moldovalı medya kuruluşunun Amerikan milyarder George Soros Vakfı ve diğer Batılı kuruluşlar aracılığıyla yerli politikacıları itibarsızlaştırmak ve cumhuriyette Rus düşmanlığını teşvik etmek için dış finansman aldığını söyledi.BDT ülkelerinin ‘Değişen Dünyada Medyanın Gelişimi’ medya forumunda konuşan Tsardea, “Soros Vakfı ve diğer Batılı kuruluşlar, Moldova'da bir sivil toplum kuruluşları ağının oluşturulmasını sağladı. Senkronize ve koordineli hareket ediyorlar. Bu yapılar tarafından finanse edilen 105 medya organımız bulunuyor. Mevcut hükümete muhalif olan politikacıları itibarsızlaştırmak için finansörlerinin yararına olan sosyo-politik kampanyalar yürütüyorlar. Rusya'dan haber yayınlarını yasaklayan, St. George kurdelesini yasaklayan yasalar da bu medya tarafından teşvik edildi ve desteklendi” dedi.Moldova'da Batı'nın ‘Rus propagandası’ ile savaşmaya devam ettiğini, Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferi inkar eden yasaları ve yerel medyada Rusça televizyon ve radyo yayınlarının azaltılmasını teşvik ettiğini vurgulan milletvekili, “Moldova'da yalnızca LGBT’nin teşviki, Ortodoksluğun reddi, 9 Mayıs'ın itibarının zedelenmesi, medya da dahil olmak üzere Rus diline kısıtlamalar getiren Batı propagandası olabilir” ifadelerini kullandı.
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moldova, fon, rusya, batı
moldova, fon, rusya, batı
Moldovalı vekil: Batılı fonlar ve onları kontrol eden medya, Moldova'da Rus düşmanlığını körüklüyor
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Moldova parlamentosu milletvekili Bogdan Tsardea, Batılı fonlar ve onlar tarafından kontrol edilen medyanın Moldova'da Rus düşmanlığını körüklediğini belirtti.
Moldova Parlamentosu’ndaki Komünistler ve Sosyalistler Bloku milletvekili Bogdan Tsardea, yüzden fazla Moldovalı medya kuruluşunun Amerikan milyarder George Soros Vakfı ve diğer Batılı kuruluşlar aracılığıyla yerli politikacıları itibarsızlaştırmak ve cumhuriyette Rus düşmanlığını teşvik etmek için dış finansman aldığını söyledi.
BDT ülkelerinin ‘Değişen Dünyada Medyanın Gelişimi’ medya forumunda konuşan Tsardea, “Soros Vakfı ve diğer Batılı kuruluşlar, Moldova'da bir sivil toplum kuruluşları ağının oluşturulmasını sağladı. Senkronize ve koordineli hareket ediyorlar. Bu yapılar tarafından finanse edilen 105 medya organımız bulunuyor. Mevcut hükümete muhalif olan politikacıları itibarsızlaştırmak için finansörlerinin yararına olan sosyo-politik kampanyalar yürütüyorlar. Rusya'dan haber yayınlarını yasaklayan, St. George kurdelesini yasaklayan yasalar da bu medya tarafından teşvik edildi ve desteklendi” dedi.
Moldova'da Batı'nın ‘Rus propagandası’ ile savaşmaya devam ettiğini, Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferi inkar eden yasaları ve yerel medyada Rusça televizyon ve radyo yayınlarının azaltılmasını teşvik ettiğini vurgulan milletvekili, “Moldova'da yalnızca LGBT’nin teşviki, Ortodoksluğun reddi, 9 Mayıs'ın itibarının zedelenmesi, medya da dahil olmak üzere Rus diline kısıtlamalar getiren Batı propagandası olabilir” ifadelerini kullandı.