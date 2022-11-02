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https://sputniknews.com.tr/20221102/milli-savunma-bakanligi-baris-pinari-ve-firat-kalkani-bolgelerinde-5-pkkli-etkisiz-hale-getirildi-1062969786.html
Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 5 PKK/YPG mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T10:53+0300
2022-11-02T11:08+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
barış pınarı harekatı
fırat kalkanı harekatı
pkk
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı.
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milli savunma bakanlığı (msb), barış pınarı harekatı, fırat kalkanı harekatı, pkk
milli savunma bakanlığı (msb), barış pınarı harekatı, fırat kalkanı harekatı, pkk

Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

10:53 02.11.2022 (güncellendi: 11:08 02.11.2022)
© AAMilli Savunma Bakanlığı, MSB
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 5 PKK/YPG mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı.
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