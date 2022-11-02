https://sputniknews.com.tr/20221102/milli-savunma-bakanligi-baris-pinari-ve-firat-kalkani-bolgelerinde-5-pkkli-etkisiz-hale-getirildi-1062969786.html

Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 5 PKK/YPG mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T10:53+0300

2022-11-02T10:53+0300

2022-11-02T11:08+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

barış pınarı harekatı

fırat kalkanı harekatı

pkk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053401747_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_a2c6f070deb6f0a5b4cf6bb8ec4560f8.jpg

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli savunma bakanlığı (msb), barış pınarı harekatı, fırat kalkanı harekatı, pkk