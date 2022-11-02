https://sputniknews.com.tr/20221102/medvedev-sabotajcilar-icin-olum-cezasina-iliskin-moratoryum-gozden-gecirilebilir-1062994087.html
Medvedev: Sabotajcılar için ölüm cezasına ilişkin moratoryum gözden geçirilebilir
Medvedev: Sabotajcılar için ölüm cezasına ilişkin moratoryum gözden geçirilebilir
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya’da sabotaj faaliyetlerinin başladığını belirterek, sabotajcılar için ölüm cezasına ilişkin... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T19:30+0300
2022-11-02T19:30+0300
2022-11-02T19:30+0300
dünya
dmitriy medvedev
rusya
ölüm cezası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1056456041_0:167:2489:1567_1920x0_80_0_0_2edf20c230e3098204ff01484d8cec80.jpg
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rusya’da sarı-mavi (Ukrayna bayrağı) sabotajcıların çeşitli faaliyetlere başladıklarına dikkat çekerek, bu tür suçlar için gerekirse Anayasa Mahkemesi kararıyla ölüm cezasına ilişkin moratoryumun ‘aşılabileceğini’ kaydetti.Medvedev, Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında, ‘cephe gerisinde yıkıcı faaliyetlerde’ bulunanların ölüm cezasına çarptırıldıklarını anımsatarak, “Modern Rusya'da ölüm cezasına ilişkin bir moratoryum var. Nükleer silahlara sahip en büyük ülkelerden (ABD, Çin, Hindistan) farklı olarak oldukça insancıl. Mevcut Anayasa çerçevesinde, gerekirse, Rusya Anayasa Mahkemesi'nin yasal pozisyonlarını değiştirerek ölüm cezasına ilişkin moratoryum aşılabilir. Bu, halkımızın, devletimizin ve toplumumuzun çıkarlarını koruma araçlarını seçme meselesidir” ifadelerini kullandı.Medvedev, önceki gün Rusya’ya bağlı Başkurtistan’ın başkenti Ufa'da gözaltına alınan ve demiryolu ekipmanlarına zarar vermeye çalıştıklarından şüphelenilen iki yabancı öğrenciyi anımsatarak, “Biz bu pislikleri ülkemize kabul ettik, onlara eğitim alma fırsatı verdik. Karşılık olarak, terör saldırıları ve sabotaj” ifadelerine yer verdi.Medvedev’in sözkonusu açıklamasını yorumlayan Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi Başkanı Andrey Klişas, ”Mevcut Anayasaya göre Rusya'da ölüm cezasını geri getirmek imkansız” diye yazarak, Anayasa Mahkemesi Başkanı Valeriy Zorkin’in bu konudaki tutumunu hatırlattı.
https://sputniknews.com.tr/20221030/rusya-savunma-bakanligi-ukraynali-sabotaj-grubunun-yok-edilme-anlarini-paylasti-1062874332.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1056456041_88:0:2399:1733_1920x0_80_0_0_c12a9af7e873eecc025bcb09b29b8eed.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dmitriy medvedev, rusya, ölüm cezası
dmitriy medvedev, rusya, ölüm cezası
Medvedev: Sabotajcılar için ölüm cezasına ilişkin moratoryum gözden geçirilebilir
Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya’da sabotaj faaliyetlerinin başladığını belirterek, sabotajcılar için ölüm cezasına ilişkin moratoryumun gözden geçirilebileceğini ifade etti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rusya’da sarı-mavi (Ukrayna bayrağı) sabotajcıların çeşitli faaliyetlere başladıklarına dikkat çekerek, bu tür suçlar için gerekirse Anayasa Mahkemesi kararıyla ölüm cezasına ilişkin moratoryumun ‘aşılabileceğini’ kaydetti.
Medvedev, Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında, ‘cephe gerisinde yıkıcı faaliyetlerde’ bulunanların ölüm cezasına çarptırıldıklarını anımsatarak, “Modern Rusya'da ölüm cezasına ilişkin bir moratoryum var. Nükleer silahlara sahip en büyük ülkelerden (ABD, Çin, Hindistan) farklı olarak oldukça insancıl. Mevcut Anayasa çerçevesinde, gerekirse, Rusya Anayasa Mahkemesi'nin yasal pozisyonlarını değiştirerek ölüm cezasına ilişkin moratoryum aşılabilir. Bu, halkımızın, devletimizin ve toplumumuzun çıkarlarını koruma araçlarını seçme meselesidir” ifadelerini kullandı.
Medvedev, önceki gün Rusya’ya bağlı Başkurtistan’ın başkenti Ufa'da gözaltına alınan ve demiryolu ekipmanlarına zarar vermeye çalıştıklarından şüphelenilen iki yabancı öğrenciyi anımsatarak, “Biz bu pislikleri ülkemize kabul ettik, onlara eğitim alma fırsatı verdik. Karşılık olarak, terör saldırıları ve sabotaj” ifadelerine yer verdi.
Medvedev’in sözkonusu açıklamasını yorumlayan Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi Başkanı Andrey Klişas, ”Mevcut Anayasaya göre Rusya'da ölüm cezasını geri getirmek imkansız” diye yazarak, Anayasa Mahkemesi Başkanı Valeriy Zorkin’in bu konudaki tutumunu hatırlattı.