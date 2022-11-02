Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221102/marmarayda-seferler-durduruldu-yolcular-peronlardan-disari-cikti--1062993419.html
Marmaray'da seferler durduruldu, yolcular peronlardan dışarı çıkarıldı
Marmaray'da seferler durduruldu, yolcular peronlardan dışarı çıkarıldı
Marmaray Üsküdar durağında yapılan 'acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir' şeklinde anons sonrası tren seferi... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T19:20+0300
2022-11-02T19:36+0300
marmaray
üsküdar
türkiye
sefer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/02/1062993864_0:350:720:755_1920x0_80_0_0_bb84f13956073c59073f2afb0892b2e0.jpg
Üsküdar'da Marmaray durağında tren seferi durduruldu. Peronda bulunan yolcular ise trene alınmayarak peronlardan dışarıya yönlendirildi. İstasyonda ise 'acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir' şeklinde anonslar yapıldı.Marmaray'dan açıklamaYaşananların ardından Marmaray tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Marmaray Üsküdar istasyonunda bir yolcunun amacı dışında yangın butonuna basması sonucu yangın alarmı devreye girmiş, otomatik istasyon boşaltma anonsu yapılmıştır. Asılsız alarm kısa sürede iptal edilmiştir. Trenlerimizde aksama olmadan seferlerimiz devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.
üsküdar
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/02/1062993864_0:282:720:822_1920x0_80_0_0_bf20c36045e867e63aea46f60d2e52f0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
marmaray, üsküdar, sefer
marmaray, üsküdar, sefer

Marmaray'da seferler durduruldu, yolcular peronlardan dışarı çıkarıldı

19:20 02.11.2022 (güncellendi: 19:36 02.11.2022)
© İHA / İHA-AW750485Marmaray'da seferler durduruldu
Marmaray'da seferler durduruldu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© İHA / İHA-AW750485
Abone olTelegram
Marmaray Üsküdar durağında yapılan 'acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir' şeklinde anons sonrası tren seferi durduruldu, yolcular peronlardan dışarı çıktı. Yaşanan olayla ilgili Marmaray tarafından yapılan açıklamada bir yolcunun amacı dışında yangın butonuna bastığı belirtildi.
Üsküdar'da Marmaray durağında tren seferi durduruldu. Peronda bulunan yolcular ise trene alınmayarak peronlardan dışarıya yönlendirildi. İstasyonda ise 'acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir' şeklinde anonslar yapıldı.

Marmaray'dan açıklama

Yaşananların ardından Marmaray tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Marmaray Üsküdar istasyonunda bir yolcunun amacı dışında yangın butonuna basması sonucu yangın alarmı devreye girmiş, otomatik istasyon boşaltma anonsu yapılmıştır. Asılsız alarm kısa sürede iptal edilmiştir. Trenlerimizde aksama olmadan seferlerimiz devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала