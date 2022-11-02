https://sputniknews.com.tr/20221102/marmarayda-seferler-durduruldu-yolcular-peronlardan-disari-cikti--1062993419.html

Marmaray'da seferler durduruldu, yolcular peronlardan dışarı çıkarıldı

Marmaray'da seferler durduruldu, yolcular peronlardan dışarı çıkarıldı

Marmaray Üsküdar durağında yapılan 'acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir' şeklinde anons sonrası tren seferi... 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T19:20+0300

2022-11-02T19:20+0300

2022-11-02T19:36+0300

marmaray

üsküdar

türkiye

sefer

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Üsküdar'da Marmaray durağında tren seferi durduruldu. Peronda bulunan yolcular ise trene alınmayarak peronlardan dışarıya yönlendirildi. İstasyonda ise 'acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir' şeklinde anonslar yapıldı.Marmaray'dan açıklamaYaşananların ardından Marmaray tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Marmaray Üsküdar istasyonunda bir yolcunun amacı dışında yangın butonuna basması sonucu yangın alarmı devreye girmiş, otomatik istasyon boşaltma anonsu yapılmıştır. Asılsız alarm kısa sürede iptal edilmiştir. Trenlerimizde aksama olmadan seferlerimiz devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

üsküdar

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