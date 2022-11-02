Marmaray'da seferler durduruldu, yolcular peronlardan dışarı çıkarıldı
19:20 02.11.2022 (güncellendi: 19:36 02.11.2022)
© İHA / İHA-AW750485Marmaray'da seferler durduruldu
© İHA / İHA-AW750485
Marmaray Üsküdar durağında yapılan 'acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir' şeklinde anons sonrası tren seferi durduruldu, yolcular peronlardan dışarı çıktı. Yaşanan olayla ilgili Marmaray tarafından yapılan açıklamada bir yolcunun amacı dışında yangın butonuna bastığı belirtildi.
Üsküdar'da Marmaray durağında tren seferi durduruldu. Peronda bulunan yolcular ise trene alınmayarak peronlardan dışarıya yönlendirildi. İstasyonda ise 'acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir' şeklinde anonslar yapıldı.
Marmaray'da seferler durduruldu, yolcular peronlardan dışarı çıktı https://t.co/hSw07jUr0Z pic.twitter.com/9B4lGbUUXa— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 2, 2022
Marmaray'dan açıklama
Yaşananların ardından Marmaray tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Marmaray Üsküdar istasyonunda bir yolcunun amacı dışında yangın butonuna basması sonucu yangın alarmı devreye girmiş, otomatik istasyon boşaltma anonsu yapılmıştır. Asılsız alarm kısa sürede iptal edilmiştir. Trenlerimizde aksama olmadan seferlerimiz devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.
Marmaray Üsküdar istasyonunda bir yolcunun amacı dışında yangın butonuna basması sonucu yangın alarmı devreye girmiş, otomatik istasyon boşaltma anonsu yapılmıştır.— Marmaray (@Marmaraytcdd) November 2, 2022
Asılsız alarm kısa sürede iptal edilmiştir. Trenlerimizde aksama olmadan seferlerimiz devam etmektedir.