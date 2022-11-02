Kuzey Akım 1'deki hasara ilişkin ilk rapor açıklandı
19:19 02.11.2022 (güncellendi: 19:21 02.11.2022)
© Sputnik / Командование обороны ДанииKuzey Akım 1
© Sputnik / Командование обороны Дании
Kuzey Akım 1 ve 2 doğalgaz boru hatlarının işletme şirketi Nord Stream AG, 26 Eylül'de zarar gören Kuzey Akım 1'deki hasarlara ilişkin ilk incelemesini tamamladı.
Yüzde 51 hissesi Gazprom şirketine ait olan Nord Stream AG, İsveç'in mühasır ekonomik bölgesindeki yaptığı ilk incelemenin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Rapora göre Baltık Denizi'nin dibinde birbirinden 248 metre uzaklıkta 3-5 metre derinliğinde göçükler bulundu.
Söz konusu göçüklerin doğal yollardan değil, insanların eylemleri sonucu oluştuğunu belirten Nord Stream AG uzmanları, boru hattının göçükler arasında kalan kısmının tamamen tahrip olduğunu bildirdi.
Boru parçalarının genişleme yarıçapının en az 250 metre olduğu ifade edildi.
26 Eylül'de toplam 4 koldan oluşan Kuzey Akım 1 ve 2'nin 3 kolunda basıncın düştüğü tespit edilmiş, yapılan incelemelerde söz konusu kolların patlama sonucu hasar aldığı belirlenmişti.
Rusya, Kuzey Akım boru hatlarındaki hasarların 'devlet düzeyindeki terör saldırısı' sonucu meydana geldiğini vurgulamıştı.
Rapora göre Baltık Denizi'nin dibinde birbirinden 248 metre uzaklıkta 3-5 metre derinliğinde göçükler bulundu.
Söz konusu göçüklerin doğal yollardan değil, insanların eylemleri sonucu oluştuğunu belirten Nord Stream AG uzmanları, boru hattının göçükler arasında kalan kısmının tamamen tahrip olduğunu bildirdi.
Boru parçalarının genişleme yarıçapının en az 250 metre olduğu ifade edildi.
26 Eylül'de toplam 4 koldan oluşan Kuzey Akım 1 ve 2'nin 3 kolunda basıncın düştüğü tespit edilmiş, yapılan incelemelerde söz konusu kolların patlama sonucu hasar aldığı belirlenmişti.
Rusya, Kuzey Akım boru hatlarındaki hasarların 'devlet düzeyindeki terör saldırısı' sonucu meydana geldiğini vurgulamıştı.