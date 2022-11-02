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https://sputniknews.com.tr/20221102/kremlin-iranin-suudi-arabistana-saldiracagina-iliskin-bir-bilgiye-sahip-degiliz--1062984425.html
Kremlin: İran'ın Suudi Arabistan'a saldıracağına ilişkin bir bilgiye sahip değiliz
Kremlin: İran'ın Suudi Arabistan'a saldıracağına ilişkin bir bilgiye sahip değiliz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'ın Suudi Arabistan'a saldırmayı planladığına dair bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtti. 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T14:41+0300
2022-11-02T14:41+0300
dünya
kremlin
dmitriy peskov
ukrayna
suudi arabistan
iran
nükleer
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ABD ve Suudi Arabistan'ın bu konuda bilgi alışverişi yaptığı yönündeki haberlerin sorulması üzerine Peskov, "Dürüst olursak, böyle bir bilgiye sahip değiliz ve bu tür fikirlerin nereden çıktığını bilmiyoruz" yanıtını verdi. 'Kore Yarımadası'ndaki tarafları sükunete çağırıyoruz' Kore Yarımadası'ndaki durumun gergin olduğunu belirten Peskov, tansiyonun daha fazla artmaması için tüm tarafları gerilimi tırmanmasını provoke edecek adımlardan kaçınmaya ve sükunete çağırdıklarını söyledi. 'Batı'nın nükleer silah konusunu köpürtmesi sorumsuzca' Rus askeri yönetiminin Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanımının koşullarını istişare ettiğine dair ABD basınında yer alan haberler de günlük basın toplantısında gündeme geldi. Nükleer silah konusunun Batı'da hem resmi düzeyde hem de basında kasıtlı olarak köpürtüldüğünün altını çizen Peskov, Rusya'nın bu tartışmaları sorumsuz bulduğunu ve tartışmalara katılmaya yönelik en ufak bir niyetinin dahi olmadığını vurguladı. 'Putin, 2024 seçimlerinde adaylıkla ilgili henüz bir karar almadı' Peskov, gazetecilerin soruları üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2024'te yapılacak seçimlerde aday olup olmama konusunda henüz bir karar almadığının altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20221102/kuzey-kore-guney-kore-yonunde-17-fuzenin-ardindan-6-fuze-daha-firlatti-1062975190.html
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kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, suudi arabistan, iran, nükleer
kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, suudi arabistan, iran, nükleer

Kremlin: İran'ın Suudi Arabistan'a saldıracağına ilişkin bir bilgiye sahip değiliz

14:41 02.11.2022
© Sputnik / Владимир Астапкович / Multimedya arşivine gidinDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
Multimedya arşivine gidin
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'ın Suudi Arabistan'a saldırmayı planladığına dair bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.
ABD ve Suudi Arabistan'ın bu konuda bilgi alışverişi yaptığı yönündeki haberlerin sorulması üzerine Peskov, "Dürüst olursak, böyle bir bilgiye sahip değiliz ve bu tür fikirlerin nereden çıktığını bilmiyoruz" yanıtını verdi.

'Kore Yarımadası'ndaki tarafları sükunete çağırıyoruz'

Kore Yarımadası'ndaki durumun gergin olduğunu belirten Peskov, tansiyonun daha fazla artmaması için tüm tarafları gerilimi tırmanmasını provoke edecek adımlardan kaçınmaya ve sükunete çağırdıklarını söyledi.
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'Batı'nın nükleer silah konusunu köpürtmesi sorumsuzca'

Rus askeri yönetiminin Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanımının koşullarını istişare ettiğine dair ABD basınında yer alan haberler de günlük basın toplantısında gündeme geldi. Nükleer silah konusunun Batı'da hem resmi düzeyde hem de basında kasıtlı olarak köpürtüldüğünün altını çizen Peskov, Rusya'nın bu tartışmaları sorumsuz bulduğunu ve tartışmalara katılmaya yönelik en ufak bir niyetinin dahi olmadığını vurguladı.

'Putin, 2024 seçimlerinde adaylıkla ilgili henüz bir karar almadı'

Peskov, gazetecilerin soruları üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2024'te yapılacak seçimlerde aday olup olmama konusunda henüz bir karar almadığının altını çizdi.
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