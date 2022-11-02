Kiloluk palamut 30 liraya kadar düştü: 'Alıp dondurucuya koyuyorlar'

© İHA Turhan Metin isimli balıkçı, bu sezon çok güzel balık olduğunu ifade etti. Metin, "Çeşit bol fiyatlar da uygun. Şu an palamudun sezonu, çok bol bir sezon yaşıyoruz. Geçen yıllarda bu kadar fazla palamut yoktu” diye konuştu. Vatandaşlar ise fiyatın uygun olduğunu, bu sezon bol miktarda palamut tükettiklerini söylediler.