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Kiloluk palamut 30 liraya kadar düştü: 'Alıp dondurucuya koyuyorlar'
Kiloluk palamut 30 liraya kadar düştü: 'Alıp dondurucuya koyuyorlar'
Karadeniz'e açılan balıkçıların avladığı bol miktarda palamut, Ordu'da tezgahları doldurdu. 02.11.2022, Sputnik Türkiye
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palamut, фото, ucuz
palamut, фото, ucuz

Kiloluk palamut 30 liraya kadar düştü: 'Alıp dondurucuya koyuyorlar'

13:44 02.11.2022 (güncellendi: 13:48 02.11.2022)
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Karadeniz'e açılan balıkçıların avladığı bol miktarda palamut, Ordu'da tezgahları doldurdu.
© İHADenizlerde 1 Eylül tarihinde başlayan avlanma sezonu sonrası balıkçıların yüzü palamut ile gülüyor. Geçen yıllara göre bol miktarda avlanan palamudun sezon başlarında tanesi 80 lira civarında satılırken, geçen hafta ise 40-45 liradan satıldı. Şimdi ise kiloluk palamutların adedi 30 liraya kadar geriledi.
Kiloluk palamut 30 liraya kadar düştü: 'Alıp dondurucuya koyuyorlar' - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Denizlerde 1 Eylül tarihinde başlayan avlanma sezonu sonrası balıkçıların yüzü palamut ile gülüyor. Geçen yıllara göre bol miktarda avlanan palamudun sezon başlarında tanesi 80 lira civarında satılırken, geçen hafta ise 40-45 liradan satıldı. Şimdi ise kiloluk palamutların adedi 30 liraya kadar geriledi.
© İHAFiyatların ucuzlamasıyla birlikte balıkçılara akın edenler, tezgahların önünde kuyruklar oluşturdu.
Kiloluk palamut 30 liraya kadar düştü: 'Alıp dondurucuya koyuyorlar' - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Fiyatların ucuzlamasıyla birlikte balıkçılara akın edenler, tezgahların önünde kuyruklar oluşturdu.
© İHA

Kimileri ucuz olduğu için bol miktarda palamut alıp dondurucuda muhafaza edeceklerini belirtirken, kimileri ise kendilerine ve yakınlarına aldıklarını söyledi. Balıkçılar da palamut balığına olan talebin oldukça fazla olduğunu belirtti.

Kimileri ucuz olduğu için bol miktarda palamut alıp dondurucuda muhafaza edeceklerini belirtirken, kimileri ise kendilerine ve yakınlarına aldıklarını söyledi. Balıkçılar da palamut balığına olan talebin oldukça fazla olduğunu belirtti. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA

Kimileri ucuz olduğu için bol miktarda palamut alıp dondurucuda muhafaza edeceklerini belirtirken, kimileri ise kendilerine ve yakınlarına aldıklarını söyledi. Balıkçılar da palamut balığına olan talebin oldukça fazla olduğunu belirtti.

© İHATurhan Metin isimli balıkçı, bu sezon çok güzel balık olduğunu ifade etti. Metin, "Çeşit bol fiyatlar da uygun. Şu an palamudun sezonu, çok bol bir sezon yaşıyoruz. Geçen yıllarda bu kadar fazla palamut yoktu” diye konuştu. Vatandaşlar ise fiyatın uygun olduğunu, bu sezon bol miktarda palamut tükettiklerini söylediler.
Kiloluk palamut 30 liraya kadar düştü: 'Alıp dondurucuya koyuyorlar' - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Turhan Metin isimli balıkçı, bu sezon çok güzel balık olduğunu ifade etti. Metin, "Çeşit bol fiyatlar da uygun. Şu an palamudun sezonu, çok bol bir sezon yaşıyoruz. Geçen yıllarda bu kadar fazla palamut yoktu” diye konuştu. Vatandaşlar ise fiyatın uygun olduğunu, bu sezon bol miktarda palamut tükettiklerini söylediler.
© İHAOrdulu balıkçı Coşkun Akgün, “Şu palamutlar gerçekten bedava. Bu sezon palamut olmasa insanlar balık yemeyecek. Talep oldukça fazla, bir tabak çorba parası. Ben 45 yıllık balıkçıyım ilk kez bu kadar fazla palamut görüyorum. Hamsi olmadığı için palamut çok var. Bu palamutlar yaklaşık 1 kilogram geliyor. İnsanlar alıp donduruculara koyuyor” dedi.
Kiloluk palamut 30 liraya kadar düştü: 'Alıp dondurucuya koyuyorlar' - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Ordulu balıkçı Coşkun Akgün, “Şu palamutlar gerçekten bedava. Bu sezon palamut olmasa insanlar balık yemeyecek. Talep oldukça fazla, bir tabak çorba parası. Ben 45 yıllık balıkçıyım ilk kez bu kadar fazla palamut görüyorum. Hamsi olmadığı için palamut çok var. Bu palamutlar yaklaşık 1 kilogram geliyor. İnsanlar alıp donduruculara koyuyor” dedi.
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