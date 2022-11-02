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https://sputniknews.com.tr/20221102/kilicdaroglu-uyusturucu-baronlarina-sesleniyorum-sehirlerimizi-terk-edin-1062998425.html
Kılıçdaroğlu: Uyuşturucu baronlarına sesleniyorum, şehirlerimizi terk edin
Kılıçdaroğlu: Uyuşturucu baronlarına sesleniyorum, şehirlerimizi terk edin
CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Kara para ile şehirlerimize mafya geldi. Uluslararası uyuşturucu baronlarına sesleniyorum, şehirlerimizi terk edin. Seçimi aldıktan... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T21:47+0300
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dünya
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
mafya
uyuşturucu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘uyuşturucu baronları’na seslendi.Paylaşımında, "Türkiye’yi önce maddi açıdan batırdılar. Sonra da kara paraya izin verdiler ve manevi olarak batırma süreci başladı" diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, mafya, uyuşturucu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, mafya, uyuşturucu

Kılıçdaroğlu: Uyuşturucu baronlarına sesleniyorum, şehirlerimizi terk edin

21:47 02.11.2022 (güncellendi: 22:00 02.11.2022)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen üye katılım töreninde konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP’ye farklı partilerden istifa ederek üye olan 121 kişiye temsilen 8 kişiye rozet taktı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen üye katılım töreninde konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP’ye farklı partilerden istifa ederek üye olan 121 kişiye temsilen 8 kişiye rozet taktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Kara para ile şehirlerimize mafya geldi. Uluslararası uyuşturucu baronlarına sesleniyorum, şehirlerimizi terk edin. Seçimi aldıktan sonra peşinize düşeceğiz” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘uyuşturucu baronları’na seslendi.
Paylaşımında, "Türkiye’yi önce maddi açıdan batırdılar. Sonra da kara paraya izin verdiler ve manevi olarak batırma süreci başladı" diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
Erdoğan güya sigaraya karşı. Ama kara parada sorun yok. Ülkeyi gri listeye soktular. Kara para pisliğinin bulaştığı ülkeler listesi bu.
Kara para ile şehirlerimize mafya geldi. Uluslararası uyuşturucu baronlarına sesleniyorum, şehirlerimizi terk edin. Seçimi aldıktan sonra peşinize düşeceğiz.
Peki çözüm nerede. Çözüm temiz parayı, temiz yatırımcıyı ülkeye getirmektedir. O paralarla, o yatırımlarla gençleri sokaklardaki bu bataklıktan çekip alacağız.
Temiz paranın girdiği sokaktan, kirli para hemen kaçar. Ben bu parayı bulup getireceğim. Bunun için Londra’dayım. Burada görüşeceğim bazı yatırım bankaları ve girişim sermayesi fonları dünyada 5 Trilyon Dolar parayı yönetiyor. Halkımdan ricam, sabırla Kasım sonunu bekleyin.
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