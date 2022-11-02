https://sputniknews.com.tr/20221102/kavcioglu-yatirim-ihracat-ve-kobilerin-kullandigi-krediler-makroihtiyati-tedbirlerin-disindadir-1062986236.html

Kavcıoğlu: Yatırım, ihracat ve KOBİ'lerin kullandığı krediler makroihtiyati tedbirlerin dışındadır

Kavcıoğlu: Yatırım, ihracat ve KOBİ'lerin kullandığı krediler makroihtiyati tedbirlerin dışındadır

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "atırım, ihracat ve KOBİ’lerin kullandığı tüm krediler almış olduğumuz makroihtiyati tedbirlerin dışındadır." dedi. 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T15:17+0300

2022-11-02T15:17+0300

2022-11-02T15:17+0300

ekonomi

merkez bankası

şahap kavcıoğlu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Şahap Kavcıoğlu, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenen toplantıda konuştu.ASKON tarafından yapılan açıklamada, TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun değerlendirmelerine yer verildi.Program kapsamında iş insanlarına seslenen Kavcıoğlu, Merkez Bankası olarak, ekonomi politikalarının kontrol alanının dışında kalan arz kaynaklı maliyet baskılarına faiz indirimleri ve makroihtiyati araçlarla birlikte bütüncül bir yaklaşımla karşılık verdiklerini belirterek, kredi faizlerini politika faizlerine yakınlaştırarak üretimi desteklediklerini, kredilerin istikrara katkı verecek şekilde dağılmasını sağladıklarını kaydetti.Merkez Bankası olarak, uyguladıkları hedefli kredi kullanımının en önemli sonuçlarından birini KOBİ kredilerinde gözlemlediklerini ifade eden Kavcıoğlu, "Ocak-eylül döneminde KOBİ’ler tarafından kullanılan kredi, 2021 yılının aynı döneminde kullanılan kredinin 10 katından fazladır." dedi.Kavcıoğlu, reeskont kredisi kullanan firmaların geçen yılın ilk 9 ayında 3 binin altında olduğunu, bu yılın ilk 9 ayında ise 6 bine yaklaştığını aktararak, şunları kaydetti:"Yatırım taahhütlü avans kredisi programının 100 milyar liralık bölümü sanayi yatırımlarına, 50 milyar liralık bölümü ise turizm yatırımlarına ayrılmıştır. Şu ana kadar toplamda 400’e yakın firmaya yaklaşık 60 milyar lira tutarında yatırım taahhütlü avans kredisi tahsis edilmiştir.Bu kredilerin coğrafi olarak da dağıldığını, 62 ilde sanayi ve turizm yatırımları için kredi tahsis edildiğini belirtmek isterim. Yatırım, ihracat ve KOBİ’lerin kullandığı tüm krediler almış olduğumuz makroihtiyati tedbirlerin dışındadır. Bankalarca bu kapsamda kullandırılıp iktisadi faaliyetle buluşacak tüm krediler Merkez Bankası tarafından desteklenmektedir."Aldıkları kararların 2023 yılı içinde ekonominin dayanıklılığını artırarak arzın, yatırımların ve ihracatın sürekliliğine önemli ölçüde katkı sağlayacağını öngördüklerini belirten Kavcıoğlu, "Türkiye ekonomisi için uyguladığımız ve enflasyonu kalıcı olarak yenecek liralaşma stratejimiz önümüzdeki dönemde giderek daha yoğun bir şekilde uygulama alanı bulacaktır." ifadelerini kullandı."Hedefimiz yatırım ve üretim odaklı büyümeye devam etmek"ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın da, ülke ekonomisine katma değer sağlayacak, Türkiye'yi ekonomik anlamda bir üst lige taşıyacak yatırım ve üretim odaklı her türlü politikayı desteklediklerini belirtti.Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını ifade eden Aydın, "Yeni bir ekonomi modeli ile yol alıyoruz ve şu an doğru adımlarla ilerliyoruz. Hedefimiz yatırım ve üretim odaklı büyümeye devam etmek. Ayrıca enflasyonla da mücadele etmek." ifadelerini kullandı.Aydın, bu bağlamda ülke kaynaklarının ve TCMB'nin alacağı kararların büyük önem taşıdığını kaydederek, "Merkez Bankamız özellikle son dönemlerde 'o ne der bu ne der' kaygısı gütmeden ülkemizin kaynaklarının verimli noktalara yönlendirilmesi için üstün çaba sarf etmektedir. İş insanları olarak bunu takdir etmememiz düşünülemez." değerlendirmesinde bulundu.

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merkez bankası, şahap kavcıoğlu