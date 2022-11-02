https://sputniknews.com.tr/20221102/jandarma-genel-komutanligi-kilicdaroglu-hakkinda-sikayetci-oldu-1062992940.html
Jandarma Genel Komutanlığı, Kılıçdaroğlu hakkında şikayetçi oldu
Jandarma Genel Komutanlığı, Kılıçdaroğlu hakkında şikayetçi oldu
Jandarma Genel Komutanlığı, uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T19:09+0300
2022-11-02T19:09+0300
2022-11-02T19:09+0300
jandarma
kemal kılıçdaroğlu
şikayet
türkiye
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Jandarma Genel Komutanlığı, CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi oldu.Alınan bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı'nın dilekçesi, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na ulaştı.Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun 31 Ekim'de sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda, kolluk kuvvetlerini hedef alan açıklamalarda bulunduğu belirtildi.Videoda, gerçeği yansıtmayan, asılsız ve soyut beyanlarla Jandarma Genel Komutanlığı'nın suç ve suçluyla mücadelesinin baltalanmak istendiği ifade edildi.Son yıllarda özellikle uyuşturucuyla mücadelede dikkat çeken başarılar elde edildiği, bu gelişmenin rakamlara da açıkça yansıdığı aktarılan dilekçede, buna rağmen 'kanun ordusu jandarmanın' hedef alınmasının vicdanları sızlattığı kaydedildi.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Türk Ceza Kanunun 301. maddesinde yer alan 'Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak' suçunu işlediği savunulan dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkında bu suçtan dava açılması istendi.
https://sputniknews.com.tr/20221101/emniyet-genel-mudurlugunden-chp-lideri-kilicdaroglu-hakkinda-suc-duyurusu-1062920453.html
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jandarma, kemal kılıçdaroğlu, şikayet
jandarma, kemal kılıçdaroğlu, şikayet
Jandarma Genel Komutanlığı, Kılıçdaroğlu hakkında şikayetçi oldu
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Jandarma Genel Komutanlığı, uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Jandarma Genel Komutanlığı, CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi oldu.
Alınan bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı'nın dilekçesi, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na ulaştı.
Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun 31 Ekim'de sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda, kolluk kuvvetlerini hedef alan açıklamalarda bulunduğu belirtildi.
Videoda, gerçeği yansıtmayan, asılsız ve soyut beyanlarla Jandarma Genel Komutanlığı'nın suç ve suçluyla mücadelesinin baltalanmak istendiği ifade edildi.
Son yıllarda özellikle uyuşturucuyla mücadelede dikkat çeken başarılar elde edildiği, bu gelişmenin rakamlara da açıkça yansıdığı aktarılan dilekçede, buna rağmen 'kanun ordusu jandarmanın' hedef alınmasının vicdanları sızlattığı kaydedildi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Türk Ceza Kanunun 301. maddesinde yer alan 'Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak' suçunu işlediği savunulan dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkında bu suçtan dava açılması istendi.