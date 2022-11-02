https://sputniknews.com.tr/20221102/jandarma-genel-komutanligi-kilicdaroglu-hakkinda-sikayetci-oldu-1062992940.html

Jandarma Genel Komutanlığı, Kılıçdaroğlu hakkında şikayetçi oldu

Jandarma Genel Komutanlığı, Kılıçdaroğlu hakkında şikayetçi oldu

Jandarma Genel Komutanlığı, uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç... 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T19:09+0300

2022-11-02T19:09+0300

2022-11-02T19:09+0300

jandarma

kemal kılıçdaroğlu

şikayet

türkiye

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Jandarma Genel Komutanlığı, CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi oldu.Alınan bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı'nın dilekçesi, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na ulaştı.Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun 31 Ekim'de sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda, kolluk kuvvetlerini hedef alan açıklamalarda bulunduğu belirtildi.Videoda, gerçeği yansıtmayan, asılsız ve soyut beyanlarla Jandarma Genel Komutanlığı'nın suç ve suçluyla mücadelesinin baltalanmak istendiği ifade edildi.Son yıllarda özellikle uyuşturucuyla mücadelede dikkat çeken başarılar elde edildiği, bu gelişmenin rakamlara da açıkça yansıdığı aktarılan dilekçede, buna rağmen 'kanun ordusu jandarmanın' hedef alınmasının vicdanları sızlattığı kaydedildi.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Türk Ceza Kanunun 301. maddesinde yer alan 'Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak' suçunu işlediği savunulan dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkında bu suçtan dava açılması istendi.

https://sputniknews.com.tr/20221101/emniyet-genel-mudurlugunden-chp-lideri-kilicdaroglu-hakkinda-suc-duyurusu-1062920453.html

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