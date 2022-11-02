https://sputniknews.com.tr/20221102/istanbulda-isid-operasyonu-eylem-hazirligindaki-6-supheli-yakalandi-1062968808.html
İstanbul'da IŞİD operasyonu: Eylem hazırlığındaki 6 şüpheli yakalandı
İstanbul'da IŞİD operasyonu: Eylem hazırlığındaki 6 şüpheli yakalandı
İstanbul’da polis, Türkiye’de eylem hazırlığında olduklarını tespit ettiği IŞİD mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. 10 farklı adrese eş zamanlı olarak... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T10:19+0300
2022-11-02T10:19+0300
2022-11-02T10:19+0300
türkiye
istanbul
türkiye
işid
operasyon
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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD mensuplarının tespit edilmesi ve yakalanması için cumhuriyet savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul’daki IŞİD üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.TEM ekiplerince yapılan çalışmalarda daha öce örgüt içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyette bulunan bazı şüphelilerin İstanbul’da yaşadıkları belirlendi. TEM polisi, şüphelilerin yakalanması için dün sabah saat 06.30’da Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Küçükçekmece, Başakşehir, Sultanbeyli, Fatih ve Sultangazi'de 10 farklı adrese operasyon düzenledi.Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin IŞİD için çatışmalara katıldıkları, son dönemde Türkiye’ye gelerek burada eylem hazırlığında oldukları belirtildi. İstanbul’da da örgüt adına çalışmalarına devam ettikleri belirlenen 6 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
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istanbul, türkiye, işid, operasyon
istanbul, türkiye, işid, operasyon
İstanbul'da IŞİD operasyonu: Eylem hazırlığındaki 6 şüpheli yakalandı
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İstanbul’da polis, Türkiye’de eylem hazırlığında olduklarını tespit ettiği IŞİD mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. 10 farklı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, I
ŞİD mensuplarının tespit edilmesi ve yakalanması için cumhuriyet savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul’daki IŞİD üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.
TEM ekiplerince yapılan çalışmalarda daha öce örgüt içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyette bulunan bazı şüphelilerin İstanbul’da yaşadıkları belirlendi. TEM polisi, şüphelilerin yakalanması için dün sabah saat 06.30’da Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Küçükçekmece, Başakşehir, Sultanbeyli, Fatih ve Sultangazi'de 10 farklı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin IŞİD için çatışmalara katıldıkları, son dönemde Türkiye’ye gelerek burada eylem hazırlığında oldukları belirtildi.
İstanbul’da da örgüt adına çalışmalarına devam ettikleri belirlenen 6 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.