https://sputniknews.com.tr/20221102/istanbulda-bakimevinde-yasak-elma-sonrasi-olum-1062973098.html

İstanbul'da bakımevinde 'yasak elma' sonrası ölüm

İstanbul'da bakımevinde 'yasak elma' sonrası ölüm

İstanbul'da özel bir engelli bakım merkezinde kalan otizmli Oğuz Sercan Şevker, iddiaya göre yasak olmasına rağmen elma yedirilmesi nedeniyle nefessiz kalarak... 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T12:24+0300

2022-11-02T12:24+0300

2022-11-02T12:26+0300

türkiye

bakımevi

otizm

genç

ihmal

elma

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İstanbul Sultanbeyli'deki bir bakımevinde otizmli bir kişinin yediği elma sonrasında hayatını kaybetmesine ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.Olay 20 Ekim Perşembe günü saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, 7 yıldır Sultanbeyli'de özel engelli bakım merkezinde kalan otizmli Oğuz Sercan Şevker (31) elma yerken nefessiz kaldı.İhmal iddiasına suç duyurusuŞevker'e ilk müdahale bakımevinde yapıldı. Şevker ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. 12 gün yoğun bakımda kalan Şevker, dün gece hayatını kaybetti.Çocuklarının ölümünde ihmal olduğunu öne süren aile suç duyurusunda bulundu.'Daha önce de düşmüştü'Çocuklarının aynı bakımevinde 7 senedir kaldığını söyleyen üvey baba Ahmet Acar, Şevker'e elma gibi katı gıdanın verilmesinin yasak olduğu belirtti. Çocuklarının ölüm nedenini 'kurumun ihmalkarlığı' olarak açıklayan Acar, ''Annesi katı madde kesinlikle yedirmezdi. Canı meyve istese tamamen sıvı şekilde verirdi'' diye konuştu.'Eleman eksik' dediler'Daha önce de burnunun kırıldığını ve farklı bir zamanda da ciğerlerinde ödem oluştuğunu öne süren Acar şu açıklamalarda bulundu:'Kurumun ihmali var'Ahmet Acar, suç duyurusunda bulunduklarını ifade ederek, "Ben oraya kesinlikle talimat vermiştim. Annesinin panik atak olduğunu ve olumsuz şeylerin annesine söylenmemesi konusunda uyarmıştım. 20 Ekim'de saat 15.00'de eşime telefon geliyor, 'Çocuğunuz elma yedi, kalbi durdu' diyorlar. Eşim birden fenalaşıyor. Oraya gittiğimizde özel bir hastaneye kaldırıldığını öğrendik. Orada kurumdan kaynaklı olduğu anlatılınca polisler geldi. Bugün gece saat 01.00 gibi hayatını kaybetti. Orada yediği elma boğazından kalıyor. O esnada 4 buçuk dakikalık bir işlem yapılıyor. Burada kurumun ihmali var. En azından katı gıda yedirilmeyeceğini bilmeleri lazımdı" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221019/amasradaki-maden-faciasiyla-ilgili-bilirkisi-heyetinden-ihmal-aciklamasi-1062505501.html

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bakımevi, otizm, genç, ihmal, elma