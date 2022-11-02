https://sputniknews.com.tr/20221102/istanbulda-bakimevinde-yasak-elma-sonrasi-olum-1062973098.html
İstanbul'da bakımevinde 'yasak elma' sonrası ölüm
İstanbul'da bakımevinde 'yasak elma' sonrası ölüm
İstanbul'da özel bir engelli bakım merkezinde kalan otizmli Oğuz Sercan Şevker, iddiaya göre yasak olmasına rağmen elma yedirilmesi nedeniyle nefessiz kalarak... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T12:24+0300
2022-11-02T12:24+0300
2022-11-02T12:26+0300
türkiye
bakımevi
otizm
genç
ihmal
elma
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İstanbul Sultanbeyli'deki bir bakımevinde otizmli bir kişinin yediği elma sonrasında hayatını kaybetmesine ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.Olay 20 Ekim Perşembe günü saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, 7 yıldır Sultanbeyli'de özel engelli bakım merkezinde kalan otizmli Oğuz Sercan Şevker (31) elma yerken nefessiz kaldı.İhmal iddiasına suç duyurusuŞevker'e ilk müdahale bakımevinde yapıldı. Şevker ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. 12 gün yoğun bakımda kalan Şevker, dün gece hayatını kaybetti.Çocuklarının ölümünde ihmal olduğunu öne süren aile suç duyurusunda bulundu.'Daha önce de düşmüştü'Çocuklarının aynı bakımevinde 7 senedir kaldığını söyleyen üvey baba Ahmet Acar, Şevker'e elma gibi katı gıdanın verilmesinin yasak olduğu belirtti. Çocuklarının ölüm nedenini 'kurumun ihmalkarlığı' olarak açıklayan Acar, ''Annesi katı madde kesinlikle yedirmezdi. Canı meyve istese tamamen sıvı şekilde verirdi'' diye konuştu.'Eleman eksik' dediler'Daha önce de burnunun kırıldığını ve farklı bir zamanda da ciğerlerinde ödem oluştuğunu öne süren Acar şu açıklamalarda bulundu:'Kurumun ihmali var'Ahmet Acar, suç duyurusunda bulunduklarını ifade ederek, "Ben oraya kesinlikle talimat vermiştim. Annesinin panik atak olduğunu ve olumsuz şeylerin annesine söylenmemesi konusunda uyarmıştım. 20 Ekim'de saat 15.00'de eşime telefon geliyor, 'Çocuğunuz elma yedi, kalbi durdu' diyorlar. Eşim birden fenalaşıyor. Oraya gittiğimizde özel bir hastaneye kaldırıldığını öğrendik. Orada kurumdan kaynaklı olduğu anlatılınca polisler geldi. Bugün gece saat 01.00 gibi hayatını kaybetti. Orada yediği elma boğazından kalıyor. O esnada 4 buçuk dakikalık bir işlem yapılıyor. Burada kurumun ihmali var. En azından katı gıda yedirilmeyeceğini bilmeleri lazımdı" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221019/amasradaki-maden-faciasiyla-ilgili-bilirkisi-heyetinden-ihmal-aciklamasi-1062505501.html
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bakımevi, otizm, genç, ihmal, elma
bakımevi, otizm, genç, ihmal, elma
İstanbul'da bakımevinde 'yasak elma' sonrası ölüm
12:24 02.11.2022 (güncellendi: 12:26 02.11.2022) Abone ol
İstanbul'da özel bir engelli bakım merkezinde kalan otizmli Oğuz Sercan Şevker, iddiaya göre yasak olmasına rağmen elma yedirilmesi nedeniyle nefessiz kalarak öldü. Aile ihmal olduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Bakımevi yetkilileri ise Şevker'in bahçede bulunan ağaçtan elma kopararak yediğini söyleyerek ihmal iddialarını kabul etmedi.
İstanbul Sultanbeyli'deki bir bakımevinde otizmli bir kişinin yediği elma sonrasında hayatını kaybetmesine ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.
Olay 20 Ekim Perşembe günü saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, 7 yıldır Sultanbeyli'de özel engelli bakım merkezinde kalan otizmli Oğuz Sercan Şevker (31) elma yerken nefessiz kaldı.
İhmal iddiasına suç duyurusu
Şevker'e ilk müdahale bakımevinde yapıldı. Şevker ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. 12 gün yoğun bakımda kalan Şevker, dün gece hayatını kaybetti.
Çocuklarının ölümünde ihmal olduğunu öne süren aile suç duyurusunda bulundu.
'Daha önce de düşmüştü'
Çocuklarının aynı bakımevinde 7 senedir kaldığını söyleyen üvey baba Ahmet Acar, Şevker'e elma gibi katı gıdanın verilmesinin yasak olduğu belirtti.
Çocuklarının ölüm nedenini 'kurumun ihmalkarlığı' olarak açıklayan Acar, ''Annesi katı madde kesinlikle yedirmezdi. Canı meyve istese tamamen sıvı şekilde verirdi'' diye konuştu.
'Eleman eksik' dediler'
Daha önce de burnunun kırıldığını ve farklı bir zamanda da ciğerlerinde ödem oluştuğunu öne süren Acar şu açıklamalarda bulundu:
''Pandemi döneminde ziyaret de yasaktı. Arada bir görüntülü izin veriyorlardı. Daha önce kurumda düştü burnu kırıldı. Yine aynı kurumda düşerek kaşı ve gözüne zarar geldi. Pandemi döneminde ciğerlerinde ödem oluştu, çocuk yoğun bakıma kaldırıldı. Hastanede yalnız bırakılıp terk edildi. Kurumun yanına refakatçı bırakması gerekirken eleman yetersizliği olduğunu söylediler"
'Kurumun ihmali var'
Ahmet Acar, suç duyurusunda bulunduklarını ifade ederek, "Ben oraya kesinlikle talimat vermiştim. Annesinin panik atak olduğunu ve olumsuz şeylerin annesine söylenmemesi konusunda uyarmıştım. 20 Ekim'de saat 15.00'de eşime telefon geliyor, 'Çocuğunuz elma yedi, kalbi durdu' diyorlar. Eşim birden fenalaşıyor. Oraya gittiğimizde özel bir hastaneye kaldırıldığını öğrendik. Orada kurumdan kaynaklı olduğu anlatılınca polisler geldi. Bugün gece saat 01.00 gibi hayatını kaybetti. Orada yediği elma boğazından kalıyor. O esnada 4 buçuk dakikalık bir işlem yapılıyor. Burada kurumun ihmali var. En azından katı gıda yedirilmeyeceğini bilmeleri lazımdı" dedi.