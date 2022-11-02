https://sputniknews.com.tr/20221102/is-birakan-ogretmenler-ogretmenlik-meslek-kanununun-kaldirilmasini-istedi-1062983426.html

İş bırakan öğretmenler, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun kaldırılmasını istedi

İş bırakan öğretmenler, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun kaldırılmasını istedi

Kariyer Basamakları Sınavı’na karşı birleşen 14 eğitim sendikası, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun kaldırılması için Türkiye genelinde iş bıraktı. 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T14:25+0300

2022-11-02T14:25+0300

2022-11-02T15:10+0300

öğretmen

grev

görüş

kanun

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Eğitim sendikaları, 19 Kasım’da düzenlenecek Kariyer Basamakları Sınavı’na karşı birleşti. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun kaldırılmasını isteyen Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Teç Sen, Anadolu Eğitim Sen, Özgür Eğitim Sen, Eğitim Hak Sen, Eksen Eğitim Sen, İdeal Eğitim Sen, Eğitim Söz Sen, Eğitimde Birlik Sen, Eşit Haklar Sendikası, Töb-Sen ve Engelsiz Eğitim Sen'den oluşan 14 öğretmen sendikası, Türkiye genelinde iş bıraktı.Öğretmenler Diyarbakır’da da iş bıraktıDiyarbakır’da da iş bırakan öğretmenler Dağkapı Meydanı’nda toplandı. Sendikaların yanı sıra kentteki sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve siyasi parti temsilcileri de eyleme destek verdi. Meydandaki okula grev pankartı asmak isteyen öğretmenlere polis izin vermedi. ‘Milli Eğitim Bakanlığı ısrarla somut bir adım atmamaktadır’Tekrar Dağkapı Meydanı’nda toplanan öğretmenler burada taleplerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamayı yapan Eğitim Sen 2 Nolu Şube Başkanı Zuhal Sezer, “Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemesine yönelik yoğun tepkilere rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı ısrarla somut bir adım atmamaktadır. Türkiye'de aynı işi yaptıkları halde farklı statü ve maaşlarlaçalışmak zorunda kalan başka bir meslek grubu yoktur. Öğretmenler arasında halen var olan aday, sözleşmeli, kadrolu, ücretli ayrımına yenilerini eklenirken, eğitim sisteminin rekabetçi ve eleyici yapısına öğretmenlik mesleği de eklenmek istenmektedir” dedi.Sezer yaptığı açıklamada taleplerini şöyle sıraladı:Açıklama davul zurna eşliğinde çekilen halayların ardından son buldu.

https://sputniknews.com.tr/20221102/ogretmenler-is-birakti-bizi-dinlemeyen-bu-anlayisa-bir-kez-de-alanlardan-anlatmaya-calisacagiz-1062974018.html

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öğretmen, grev, kanun