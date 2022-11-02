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İş bırakan öğretmenler, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun kaldırılmasını istedi
İş bırakan öğretmenler, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun kaldırılmasını istedi
Kariyer Basamakları Sınavı’na karşı birleşen 14 eğitim sendikası, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun kaldırılması için Türkiye genelinde iş bıraktı. 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T14:25+0300
2022-11-02T15:10+0300
öğretmen
grev
görüş
kanun
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Eğitim sendikaları, 19 Kasım’da düzenlenecek Kariyer Basamakları Sınavı’na karşı birleşti. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun kaldırılmasını isteyen Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Teç Sen, Anadolu Eğitim Sen, Özgür Eğitim Sen, Eğitim Hak Sen, Eksen Eğitim Sen, İdeal Eğitim Sen, Eğitim Söz Sen, Eğitimde Birlik Sen, Eşit Haklar Sendikası, Töb-Sen ve Engelsiz Eğitim Sen'den oluşan 14 öğretmen sendikası, Türkiye genelinde iş bıraktı.Öğretmenler Diyarbakır’da da iş bıraktıDiyarbakır’da da iş bırakan öğretmenler Dağkapı Meydanı’nda toplandı. Sendikaların yanı sıra kentteki sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve siyasi parti temsilcileri de eyleme destek verdi. Meydandaki okula grev pankartı asmak isteyen öğretmenlere polis izin vermedi. ‘Milli Eğitim Bakanlığı ısrarla somut bir adım atmamaktadır’Tekrar Dağkapı Meydanı’nda toplanan öğretmenler burada taleplerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamayı yapan Eğitim Sen 2 Nolu Şube Başkanı Zuhal Sezer, “Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemesine yönelik yoğun tepkilere rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı ısrarla somut bir adım atmamaktadır. Türkiye'de aynı işi yaptıkları halde farklı statü ve maaşlarlaçalışmak zorunda kalan başka bir meslek grubu yoktur. Öğretmenler arasında halen var olan aday, sözleşmeli, kadrolu, ücretli ayrımına yenilerini eklenirken, eğitim sisteminin rekabetçi ve eleyici yapısına öğretmenlik mesleği de eklenmek istenmektedir” dedi.Sezer yaptığı açıklamada taleplerini şöyle sıraladı:Açıklama davul zurna eşliğinde çekilen halayların ardından son buldu.
https://sputniknews.com.tr/20221102/ogretmenler-is-birakti-bizi-dinlemeyen-bu-anlayisa-bir-kez-de-alanlardan-anlatmaya-calisacagiz-1062974018.html
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öğretmen, grev, kanun
öğretmen, grev, kanun

İş bırakan öğretmenler, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun kaldırılmasını istedi

14:25 02.11.2022 (güncellendi: 15:10 02.11.2022)
© Sputnik / Sertaç Kayarİş bırakan öğretmenler
İş bırakan öğretmenler - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© Sputnik / Sertaç Kayar
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Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
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Kariyer Basamakları Sınavı’na karşı birleşen 14 eğitim sendikası, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun kaldırılması için Türkiye genelinde iş bıraktı.
Eğitim sendikaları, 19 Kasım’da düzenlenecek Kariyer Basamakları Sınavı’na karşı birleşti. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun kaldırılmasını isteyen Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Teç Sen, Anadolu Eğitim Sen, Özgür Eğitim Sen, Eğitim Hak Sen, Eksen Eğitim Sen, İdeal Eğitim Sen, Eğitim Söz Sen, Eğitimde Birlik Sen, Eşit Haklar Sendikası, Töb-Sen ve Engelsiz Eğitim Sen'den oluşan 14 öğretmen sendikası, Türkiye genelinde iş bıraktı.

Öğretmenler Diyarbakır’da da iş bıraktı

Diyarbakır’da da iş bırakan öğretmenler Dağkapı Meydanı’nda toplandı. Sendikaların yanı sıra kentteki sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve siyasi parti temsilcileri de eyleme destek verdi. Meydandaki okula grev pankartı asmak isteyen öğretmenlere polis izin vermedi.
© Sputnik / Sertaç KayarKısa süre yaşanan tartışmanın ardından grev pankartı açılarak grev çağrısı yapıldı.
Kısa süre yaşanan tartışmanın ardından grev pankartı açılarak grev çağrısı yapıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
Kısa süre yaşanan tartışmanın ardından grev pankartı açılarak grev çağrısı yapıldı.
© Sputnik / Sertaç Kayar

‘Milli Eğitim Bakanlığı ısrarla somut bir adım atmamaktadır’

Tekrar Dağkapı Meydanı’nda toplanan öğretmenler burada taleplerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamayı yapan Eğitim Sen 2 Nolu Şube Başkanı Zuhal Sezer, “Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemesine yönelik yoğun tepkilere rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı ısrarla somut bir adım atmamaktadır. Türkiye'de aynı işi yaptıkları halde farklı statü ve maaşlarlaçalışmak zorunda kalan başka bir meslek grubu yoktur. Öğretmenler arasında halen var olan aday, sözleşmeli, kadrolu, ücretli ayrımına yenilerini eklenirken, eğitim sisteminin rekabetçi ve eleyici yapısına öğretmenlik mesleği de eklenmek istenmektedir” dedi.
Sezer yaptığı açıklamada taleplerini şöyle sıraladı:
1﻿9 Kasım tarihinde gerçekleşecek kariyer sınavının derhal iptal edilmesi
Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmesi
Tüm eğitim çalışanlarına yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışı sağlanmasına ilişkin düzenleme yapılması
Kamuda mülakat uygulamasına son verilmesi
Tüm eğitim çalışanlarına sosyal devlet ilkesi gereği ayrım yapılmaksızın; giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılması ve aile çocuk yardımı tutarlarının iyileştirilmesi
Vergi dilimi adaletsizliğine son verilmesi
Öğrencilerin en temel hakkı olan eğitim, barınma ve beslenme haklarının, sosyal devlet anlayışıyla devlet güvencesine alınması ve kamusal eğitim sağlanması.
Açıklama davul zurna eşliğinde çekilen halayların ardından son buldu.
Öğretmenler iş bıraktı: ‘Bizi dinlemeyen bu anlayışa bir kez de alanlardan anlatmaya çalışacağız’ - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
SEYİR HALİ
Öğretmenler iş bıraktı: ‘Bizi dinlemeyen bu anlayışa bir kez de alanlardan anlatmaya çalışacağız’
12:46
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