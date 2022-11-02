'İnşaat sırasında yaşanan toz, asbest ve gürültü halk sağlığı için ciddi risk oluşturuyor'

En önemli konu denetim. İş güvenliği ve çevre mevzuatı kapsamında binayı denetleyip asbest kullanımının olup olmadığını kontrol etmek gerekiyor. Binanın yapım tarihine göre binalarda asbest bulunabiliyor. Asbest, çok iyi bir izolasyon malzemesi olduğu için özellikle 1970-1980’li yıllara kadar yoğun bir şekilde binalarda kullanılmış ve Türkiye’de mevzuatta yasaklanma tarihine baktığımız zaman 2010 yıllarına kadar kullanılmış. Çevresel asbeste maruz kalınımı Türkiye’de ciddi düzeyde insanları etkiliyor. Yıkım sırası ve sonrasında önlemler almak öncelikli olmalı. Eğer binada asbest kullanımı var ise özel yıkım teknikleriyle ve özel uzmanlar denetiminde yapılması gerekiyor. Binalarsa asbest kullanımı çatı kaplamalarında ve su borularının etrafındaki izolasyon malzemesi olarak kullanılıyor. Asbest için fiziksel bir muayenehane yapılıyor sonrasında örnek alınıyor ve asbest lifi olup olmadığına bakılıyor. Binada asbest kullanımı varsa etrafa yayılmamasına özen gösterilmesi ve yıkım sürecinde çalışan insanları etkilemeyecek şekilde özel önlemlerin alınması gerekiyor.’