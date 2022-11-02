https://sputniknews.com.tr/20221102/hollandada-polise-saldiran-12-pkk-destekcisi-gozaltina-alindi-1062966604.html
Hollanda’da polise saldıran 12 PKK destekçisi gözaltına alındı
Hollanda’da polise saldıran 12 PKK destekçisi gözaltına alındı
Hollanda’nın Lahey kentinde terör örgütü PKK destekçileri, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliğine yürümelerine izin vermeyen polislere saldırdı. Çıkan olaylarda 12... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T07:28+0300
2022-11-02T07:28+0300
2022-11-02T07:50+0300
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Hollanda’nın Lahey kentinde sokağa inen PKK destekçileri, polise saldırdı. Düzenledikleri protesto sırasında ellerindeki örgüt bayrakları ile Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliğine yürümek isteyen PKK destekçilerine polis izin vermedi.PKK destekçileri, kendilerine izin vermeyen polislere saldırırken, çıkan olaylarda 12 PKK destekçisi polis tarafından gözaltına alındı. Polis, çıkan olaylarda 3 kişinin de yaralandığını belirtti.
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hollanda, pkk
Hollanda’da polise saldıran 12 PKK destekçisi gözaltına alındı
07:28 02.11.2022 (güncellendi: 07:50 02.11.2022) Abone ol
Hollanda’nın Lahey kentinde terör örgütü PKK destekçileri, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliğine yürümelerine izin vermeyen polislere saldırdı. Çıkan olaylarda 12 PKK destekçisi polis tarafından gözaltına alındı.
Hollanda’nın Lahey kentinde sokağa inen PKK destekçileri, polise saldırdı. Düzenledikleri protesto sırasında ellerindeki örgüt bayrakları ile Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliğine yürümek isteyen PKK destekçilerine polis izin vermedi.
PKK destekçileri, kendilerine izin vermeyen polislere saldırırken, çıkan olaylarda 12 PKK destekçisi polis tarafından gözaltına alındı. Polis, çıkan olaylarda 3 kişinin de yaralandığını belirtti.