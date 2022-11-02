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https://sputniknews.com.tr/20221102/guzellik-yarismasinda-tanisan-arjantin-guzeli-ile-porto-riko-guzeli-dunya-evine-girdi-1062972636.html
Güzellik yarışmasında tanışan Arjantin Güzeli ile Porto Riko Güzeli dünya evine girdi
Güzellik yarışmasında tanışan Arjantin Güzeli ile Porto Riko Güzeli dünya evine girdi
2020 yılında Büyük Uluslararası Güzeli yarışmasında ülkelerini temsil eden Arjantinli Mariana Varela ve Porto Rikolu Fabiola Valentín evlenme kararı... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T12:19+0300
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yaşam
arjantin
porto riko
güzellik yarışması
kainat güzellik yarışması
evlilik
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2019 Arjantin Güzeli seçilen Mariana Varela ve 2019 Porto Riko Güzeli seçilen Fabiola Valentín, bir sonraki yıl düzenlenen 2020 Büyük Uluslararası Güzellik Yarışması'nda başlayan birlikteliklerini evliliğe taşıdı. Evlilik kararı aldıklarını sosyal medyadan duyuran ikili, yayınladıkları videodaysa ilişkilerinin güzel anılarını sevdikleriyle paylaştı.Videoda Varela ve Valentín'in birlikte yaptıkları seyahatler sırasında çekilen fotoğraf ve videoların yanı sıra, evlilik teklifi anına ilişkin görüntüler yer aldı. Paylaşımda ayrıca, beyaz giyinen ikilinin Porto Riko'daki bir evlendirme dairesi önünde evliliklerini kutladıkları anlar görülüyor."İlişkimizi gizli tutmayı seçtikten sonra, kapılarımızı özel bir güne açıyoruz. 28/10/22" notu düşülen paylaşıma, 2020'de aynı yarışmada yarışan güzellerden çift için mutluluk dileği yorumları geldi.2020 Büyük Uluslararası Güzellik Yarışması'nın kazananı Abena Akuaba, "Aman Tanrım, tebrikler! Yarışma güzel bir birlikteliğe vesile oldu" ifadelerini kullandı.2020'den bu yana arkadaş oldukları bilinen ikili, özellikle son aylarda sıkça birlikte fotoğraf paylaşıyordu.
arjantin
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arjantin, porto riko, güzellik yarışması, kainat güzellik yarışması, evlilik
arjantin, porto riko, güzellik yarışması, kainat güzellik yarışması, evlilik

Güzellik yarışmasında tanışan Arjantin Güzeli ile Porto Riko Güzeli dünya evine girdi

12:19 02.11.2022 (güncellendi: 12:24 02.11.2022)
© AFP 2022 / Rodrigo Varela/Getty ImagesKainat Güzellik Yarışması
Kainat Güzellik Yarışması - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© AFP 2022 / Rodrigo Varela/Getty Images
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2020 yılında Büyük Uluslararası Güzeli yarışmasında ülkelerini temsil eden Arjantinli Mariana Varela ve Porto Rikolu Fabiola Valentín evlenme kararı aldıklarını duyurdu.
2019 Arjantin Güzeli seçilen Mariana Varela ve 2019 Porto Riko Güzeli seçilen Fabiola Valentín, bir sonraki yıl düzenlenen 2020 Büyük Uluslararası Güzellik Yarışması'nda başlayan birlikteliklerini evliliğe taşıdı.
Evlilik kararı aldıklarını sosyal medyadan duyuran ikili, yayınladıkları videodaysa ilişkilerinin güzel anılarını sevdikleriyle paylaştı.
Videoda Varela ve Valentín'in birlikte yaptıkları seyahatler sırasında çekilen fotoğraf ve videoların yanı sıra, evlilik teklifi anına ilişkin görüntüler yer aldı. Paylaşımda ayrıca, beyaz giyinen ikilinin Porto Riko'daki bir evlendirme dairesi önünde evliliklerini kutladıkları anlar görülüyor.
"İlişkimizi gizli tutmayı seçtikten sonra, kapılarımızı özel bir güne açıyoruz. 28/10/22" notu düşülen paylaşıma, 2020'de aynı yarışmada yarışan güzellerden çift için mutluluk dileği yorumları geldi.
2020 Büyük Uluslararası Güzellik Yarışması'nın kazananı Abena Akuaba, "Aman Tanrım, tebrikler! Yarışma güzel bir birlikteliğe vesile oldu" ifadelerini kullandı.
2020'den bu yana arkadaş oldukları bilinen ikili, özellikle son aylarda sıkça birlikte fotoğraf paylaşıyordu.
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