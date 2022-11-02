https://sputniknews.com.tr/20221102/guzellik-yarismasinda-tanisan-arjantin-guzeli-ile-porto-riko-guzeli-dunya-evine-girdi-1062972636.html

Güzellik yarışmasında tanışan Arjantin Güzeli ile Porto Riko Güzeli dünya evine girdi

Güzellik yarışmasında tanışan Arjantin Güzeli ile Porto Riko Güzeli dünya evine girdi

2020 yılında Büyük Uluslararası Güzeli yarışmasında ülkelerini temsil eden Arjantinli Mariana Varela ve Porto Rikolu Fabiola Valentín evlenme kararı... 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T12:19+0300

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2019 Arjantin Güzeli seçilen Mariana Varela ve 2019 Porto Riko Güzeli seçilen Fabiola Valentín, bir sonraki yıl düzenlenen 2020 Büyük Uluslararası Güzellik Yarışması'nda başlayan birlikteliklerini evliliğe taşıdı. Evlilik kararı aldıklarını sosyal medyadan duyuran ikili, yayınladıkları videodaysa ilişkilerinin güzel anılarını sevdikleriyle paylaştı.Videoda Varela ve Valentín'in birlikte yaptıkları seyahatler sırasında çekilen fotoğraf ve videoların yanı sıra, evlilik teklifi anına ilişkin görüntüler yer aldı. Paylaşımda ayrıca, beyaz giyinen ikilinin Porto Riko'daki bir evlendirme dairesi önünde evliliklerini kutladıkları anlar görülüyor."İlişkimizi gizli tutmayı seçtikten sonra, kapılarımızı özel bir güne açıyoruz. 28/10/22" notu düşülen paylaşıma, 2020'de aynı yarışmada yarışan güzellerden çift için mutluluk dileği yorumları geldi.2020 Büyük Uluslararası Güzellik Yarışması'nın kazananı Abena Akuaba, "Aman Tanrım, tebrikler! Yarışma güzel bir birlikteliğe vesile oldu" ifadelerini kullandı.2020'den bu yana arkadaş oldukları bilinen ikili, özellikle son aylarda sıkça birlikte fotoğraf paylaşıyordu.

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arjantin, porto riko, güzellik yarışması, kainat güzellik yarışması, evlilik