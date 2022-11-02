https://sputniknews.com.tr/20221102/gazprom-sberbank-ve-rosnef-forbesun-2021-en-karli-rus-sirketler-listesinin-basinda-yer-aldi-1063001438.html
Gazprom, Sberbank ve Rosnef, Forbes’un 2021 en karlı Rus şirketler listesinin başında yer aldı
Gazprom, Sberbank ve Rosnef, Forbes’un 2021 en karlı Rus şirketler listesinin başında yer aldı
Enerji şirketi Gazprom, Forbes Rusya’nın 2021 en karlı şirketler listesinde birinci sırada yer aldı. İkinci Sberbank bankası, üçüncü de Rosneft petrol şirketi... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T23:13+0300
2022-11-02T23:13+0300
2022-11-02T23:13+0300
ekonomi
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Forbes listesinin liderleri:Gazprom: 2 trilyon 160 milyar ruble (yaklaşık 654 milyar TL);Sberbank: 1 trilyon 250 milyar ruble;Rosneft: 1 trilyon ruble;Lukoil: 775 milyar ruble;Surgutneftegaz: 513 milyar 200 milyon ruble;Nornikel: 512 milyar 900 milyon ruble:Novatek: 451 milyar 600 milyon ruble;NLMK: 371 milyar 700 milyon ruble;Yamal LNG: 354 milyar 700 milyon ruble;VTB: 327 milyar 400 milyon ruble.İlk 50 arasında 11 petrol ve doğalgaz şirketi, 8 finans şirketi, 11 metalürji şirketi ve 5 kimya şirketi girdi,Sıralama, 2021 sonundaki net kâra göre hazırlandı.
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forbes, gazprom
Gazprom, Sberbank ve Rosnef, Forbes’un 2021 en karlı Rus şirketler listesinin başında yer aldı
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Enerji şirketi Gazprom, Forbes Rusya’nın 2021 en karlı şirketler listesinde birinci sırada yer aldı. İkinci Sberbank bankası, üçüncü de Rosneft petrol şirketi oldu.
Forbes listesinin liderleri:
Gazprom: 2 trilyon 160 milyar ruble (yaklaşık 654 milyar TL);
Sberbank: 1 trilyon 250 milyar ruble;
Rosneft: 1 trilyon ruble;
Lukoil: 775 milyar ruble;
Surgutneftegaz: 513 milyar 200 milyon ruble;
Nornikel: 512 milyar 900 milyon ruble:
Novatek: 451 milyar 600 milyon ruble;
NLMK: 371 milyar 700 milyon ruble;
Yamal LNG: 354 milyar 700 milyon ruble;
VTB: 327 milyar 400 milyon ruble.
İlk 50 arasında 11 petrol ve doğalgaz şirketi, 8 finans şirketi, 11 metalürji şirketi ve 5 kimya şirketi girdi,
Sıralama, 2021 sonundaki net kâra göre hazırlandı.