Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
17:03 02.11.2022 (güncellendi: 17:05 02.11.2022)
© AABeşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak
© AA
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Beşiktaş'la derbi maçına çıkacak. Kritik mücadele öncesinde derbinin hakemi Halil Umut Meler oldu.
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Beşiktaş'la derbi mücadelesine çıkacak. Zirve mücadelesi için oldukça kritik öneme sahip mücadeleyi iki takımda kazanmak istiyor.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş arasında derbi mücadelesi yaşanacak. 5 Kasım 2022 Cumartesi günü Galatasaray Nef Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'da başlayacak. Zorlu maçı Halil Umut Meler yönetecek.
Mücadele Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Mücadele Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Hafta arasında teknik direktör değişikliğine gidilen Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde çıktığı ilk maçta farklı galibiyet elde etti.
Ligde son 6 maçta 1 galibiyet 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşanmasının ardından teknik direktör Valerien Ismael ile yolların ayrıldığı siyah-beyazlılar, daha önce şampiyonluklar yaşadığı Şenol Güneş'e emanet edildi.
Beşiktaş, tecrübeli teknik adamın idaresinde çıktığı ilk lig maçında HangiKredi Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti.
Ligde son 6 maçta 1 galibiyet 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşanmasının ardından teknik direktör Valerien Ismael ile yolların ayrıldığı siyah-beyazlılar, daha önce şampiyonluklar yaşadığı Şenol Güneş'e emanet edildi.
Beşiktaş, tecrübeli teknik adamın idaresinde çıktığı ilk lig maçında HangiKredi Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti.
Süper Lig'de 12. hafta öncesinde üst üste 3 maçta galibiyet alamayan Galatasaray, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek 3 puan hasretini sonlandırdı.
Ligin 13. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü Nef Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek sarı-kırmızılılar, hem zirve yarışında yara almadı hem de derbi öncesinde moral buldu.
Ligin 13. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü Nef Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek sarı-kırmızılılar, hem zirve yarışında yara almadı hem de derbi öncesinde moral buldu.
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Kazımcan; Torreira, Olivieira, Kerem Aktürkoğlu, Milot Rasciha, Mertens, Icardi
Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Tayyip Talha, Umut Meraş, Josef, Gedson, Salih Uçan, Cenk Tosun, N'Koudou, Weghorst
Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Tayyip Talha, Umut Meraş, Josef, Gedson, Salih Uçan, Cenk Tosun, N'Koudou, Weghorst