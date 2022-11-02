https://sputniknews.com.tr/20221102/fransa-1945ten-bu-yana-en-sicak-ekim-ayini-gecirdi-1062965979.html
Fransa, 1945'ten bu yana en sıcak ekim ayını geçirdi
Fransa, 1945'ten bu yana en sıcak ekim ayını geçirdi
Fransa'da 1945'ten bu yana en sıcak ekim ayı kayda geçti. 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T05:32+0300
2022-11-02T05:32+0300
2022-11-02T05:32+0300
dünya
fransa
sıcak
sıcak hava
sıcaklık
meteoroloji
rekor
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Fransız Meteoroloji Kurumu'ndan (Meteo-France) yapılan açıklamaya göre, Fransa'da 1945'ten bu yana en sıcak ekim ayı yaşandı.Bu ay ülke genelinde sıcaklıklar ortalama 17 derece olurken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 5 derece üzerinde seyretti.Fransa'da ekimin ikinci yarısında olağanüstü sıcak bir dönem de kayda geçti.Korsika Adası'ndaki Figari köyünde 23 Ekim'de sıcaklıklar 32.5 derece, ülkenin güneyindeki Bordeaux kentinde de 16 Ekim'de 30 derece oldu.
https://sputniknews.com.tr/20221024/daily-mailden-ingilizlere-kisin-kendilerini-sicak-tutmalari-icin-tavsiyeler-1062637366.html
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fransa, sıcak, sıcak hava, sıcaklık, meteoroloji, rekor
fransa, sıcak, sıcak hava, sıcaklık, meteoroloji, rekor
Fransa, 1945'ten bu yana en sıcak ekim ayını geçirdi
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Fransa'da 1945'ten bu yana en sıcak ekim ayı kayda geçti.
Fransız Meteoroloji Kurumu'ndan (Meteo-France) yapılan açıklamaya göre, Fransa'da 1945'ten bu yana en sıcak ekim ayı yaşandı.
Bu ay ülke genelinde sıcaklıklar ortalama 17 derece olurken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 5 derece üzerinde seyretti.
Fransa'da ekimin ikinci yarısında olağanüstü sıcak bir dönem de kayda geçti.
Korsika Adası'ndaki Figari köyünde 23 Ekim'de sıcaklıklar 32.5 derece, ülkenin güneyindeki Bordeaux kentinde de 16 Ekim'de 30 derece oldu.