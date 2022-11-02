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Filistin Başbakanı İştiyye: İsrail'deki seçim sonuçları yükselen aşırılığın doğal sonucu
Filistin Başbakanı İştiyye: İsrail'deki seçim sonuçları yükselen aşırılığın doğal sonucu
Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, İsrail seçimlerinde aşırı sağın kazanmasının ülkede Filistinlilere karşı yükselen aşırılığın doğal bir sonucu olduğunu... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T07:00+0300
2022-11-02T07:00+0300
dünya
filistin
israil
muhammed iştiyye
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İştiyye, İsrail parlamento seçimlerinin gayri resmi sonuçlarını medyaya yorumladı.Başbakan İştiyye, seçim sonuçlarının Filistinlilere karşı yükselen aşırılığın doğal sonucu olduğunu belirterek, "İsrail seçimlerinin bir barış ortağı çıkarmayacağı konusunda en ufak bir şüphemiz yoktu." dedi.İştiyye şu ifadeleri kullandı:Filistin halkının, işgalin sonlandırılması, başkenti Kudüs olan bağımsız devletin kurulması projesine dair mücadelesinin kesinlikle durmayacağını aktaran İştiyye, "İsrail seçimlerinde kazananların kimlikleri ne olursa olsun, ülkedeki partilerin arasındaki fark, Coca Cola ile Pepsi arasındaki fark gibidir." şeklinde konuştu.Uluslararası toplumun da sorumluluklarını yerine getirmesini isteyen İştiyye, Filistin halkına yönelik korumanın sağlanması talebinde bulundu.Dün İsrail'de yapılan parlamento seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, ülkede aşırı sağın yönetimdeki gücü daha da artıyor.
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filistin, israil, muhammed iştiyye, benyamin netanyahu
filistin, israil, muhammed iştiyye, benyamin netanyahu

Filistin Başbakanı İştiyye: İsrail'deki seçim sonuçları yükselen aşırılığın doğal sonucu

07:00 02.11.2022
© AP Photo / Tsafrir Abayovİsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre eski Başbakan Netanyahu liderliğindeki sağ blok, parlamentoda hükümeti kurabilecek sandalye sayısına ulaştı.
İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre eski Başbakan Netanyahu liderliğindeki sağ blok, parlamentoda hükümeti kurabilecek sandalye sayısına ulaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Tsafrir Abayov
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Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, İsrail seçimlerinde aşırı sağın kazanmasının ülkede Filistinlilere karşı yükselen aşırılığın doğal bir sonucu olduğunu söyledi.
İştiyye, İsrail parlamento seçimlerinin gayri resmi sonuçlarını medyaya yorumladı.
Başbakan İştiyye, seçim sonuçlarının Filistinlilere karşı yükselen aşırılığın doğal sonucu olduğunu belirterek, "İsrail seçimlerinin bir barış ortağı çıkarmayacağı konusunda en ufak bir şüphemiz yoktu." dedi.
İştiyye şu ifadeleri kullandı:
"İsrail seçimlerinde aşırı sağ partilerin yükselişi, halkımızın yıllardır çektiği, ölüm, tutuklanma, şehirleri, köyleri ve beldeleri işgal eden tutumlara dair, İsrail toplumunda aşırılık ve ırkçılığın artan tezahürlerinin doğal bir sonucudur. Böylece işgal askerleri, yerleşimciler suç işlemeleri için serbest bırakılıyor ve iki devletli çözüm baltalanıyor."
Filistin halkının, işgalin sonlandırılması, başkenti Kudüs olan bağımsız devletin kurulması projesine dair mücadelesinin kesinlikle durmayacağını aktaran İştiyye, "İsrail seçimlerinde kazananların kimlikleri ne olursa olsun, ülkedeki partilerin arasındaki fark, Coca Cola ile Pepsi arasındaki fark gibidir." şeklinde konuştu.
Uluslararası toplumun da sorumluluklarını yerine getirmesini isteyen İştiyye, Filistin halkına yönelik korumanın sağlanması talebinde bulundu.
Dün İsrail'de yapılan parlamento seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, ülkede aşırı sağın yönetimdeki gücü daha da artıyor.
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