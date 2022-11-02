https://sputniknews.com.tr/20221102/filistin-basbakani-istiyye-israildeki-secim-sonuclari-yukselen-asiriligin-dogal-sonucu-1062966359.html

Filistin Başbakanı İştiyye: İsrail'deki seçim sonuçları yükselen aşırılığın doğal sonucu

Filistin Başbakanı İştiyye: İsrail'deki seçim sonuçları yükselen aşırılığın doğal sonucu

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, İsrail seçimlerinde aşırı sağın kazanmasının ülkede Filistinlilere karşı yükselen aşırılığın doğal bir sonucu olduğunu... 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T07:00+0300

2022-11-02T07:00+0300

2022-11-02T07:00+0300

dünya

filistin

israil

muhammed iştiyye

benyamin netanyahu

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İştiyye, İsrail parlamento seçimlerinin gayri resmi sonuçlarını medyaya yorumladı.Başbakan İştiyye, seçim sonuçlarının Filistinlilere karşı yükselen aşırılığın doğal sonucu olduğunu belirterek, "İsrail seçimlerinin bir barış ortağı çıkarmayacağı konusunda en ufak bir şüphemiz yoktu." dedi.İştiyye şu ifadeleri kullandı:Filistin halkının, işgalin sonlandırılması, başkenti Kudüs olan bağımsız devletin kurulması projesine dair mücadelesinin kesinlikle durmayacağını aktaran İştiyye, "İsrail seçimlerinde kazananların kimlikleri ne olursa olsun, ülkedeki partilerin arasındaki fark, Coca Cola ile Pepsi arasındaki fark gibidir." şeklinde konuştu.Uluslararası toplumun da sorumluluklarını yerine getirmesini isteyen İştiyye, Filistin halkına yönelik korumanın sağlanması talebinde bulundu.Dün İsrail'de yapılan parlamento seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, ülkede aşırı sağın yönetimdeki gücü daha da artıyor.

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filistin, israil, muhammed iştiyye, benyamin netanyahu