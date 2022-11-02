https://sputniknews.com.tr/20221102/erdogan-putini-nasil-ikna-ettiniz-sorusunu-yanitladi-once-bidena-sonra-size-anlatacagim-1062976302.html
Erdoğan, 'Putin'i nasıl ikna ettiniz?' sorusunu yanıtladı: 'Önce Biden'a, sonra size anlatacağım'
Erdoğan, 'Putin'i nasıl ikna ettiniz?' sorusunu yanıtladı: 'Önce Biden'a, sonra size anlatacağım'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Putin'i tahıl koridoru için nasıl ikna ettiniz?" sorusunu, "Önce Biden'e anlatacağım sonra size anlatacağım" şeklinde... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T13:31+0300
2022-11-02T13:31+0300
2022-11-02T13:41+0300
politika
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısının ardından gazetecilerin tahıl koridoru krizinin aşılmasına yönelik sorularını yanıtladı.'Putin'i tahıl koridoru için nasıl ikna ettiniz' sorusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önce Biden'e anlatacağım sonra size anlatacağım" olarak yanıtladı.
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recep tayyip erdoğan, vladimir putin
recep tayyip erdoğan, vladimir putin
Erdoğan, 'Putin'i nasıl ikna ettiniz?' sorusunu yanıtladı: 'Önce Biden'a, sonra size anlatacağım'
13:31 02.11.2022 (güncellendi: 13:41 02.11.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Putin'i tahıl koridoru için nasıl ikna ettiniz?" sorusunu, "Önce Biden'e anlatacağım sonra size anlatacağım" şeklinde yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısının ardından gazetecilerin tahıl koridoru krizinin aşılmasına yönelik sorularını yanıtladı.
'Putin'i tahıl koridoru için nasıl ikna ettiniz' sorusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önce Biden'e anlatacağım sonra size anlatacağım" olarak yanıtladı.