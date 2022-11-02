https://sputniknews.com.tr/20221102/erdogan-putini-nasil-ikna-ettiniz-sorusunu-yanitladi-once-bidena-sonra-size-anlatacagim-1062976302.html

Erdoğan, 'Putin'i nasıl ikna ettiniz?' sorusunu yanıtladı: 'Önce Biden'a, sonra size anlatacağım'

Erdoğan, 'Putin'i nasıl ikna ettiniz?' sorusunu yanıtladı: 'Önce Biden'a, sonra size anlatacağım'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Putin'i tahıl koridoru için nasıl ikna ettiniz?" sorusunu, "Önce Biden'e anlatacağım sonra size anlatacağım" şeklinde... 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T13:31+0300

2022-11-02T13:31+0300

2022-11-02T13:41+0300

politika

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısının ardından gazetecilerin tahıl koridoru krizinin aşılmasına yönelik sorularını yanıtladı.'Putin'i tahıl koridoru için nasıl ikna ettiniz' sorusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önce Biden'e anlatacağım sonra size anlatacağım" olarak yanıtladı.

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2022

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recep tayyip erdoğan, vladimir putin