Türkiye
SON DAKİKA | Rusya: Tahıl koridoru anlaşmasına geri dönme kararı aldık
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20221102/erdogan-putini-nasil-ikna-ettiniz-sorusunu-yanitladi-once-bidena-sonra-size-anlatacagim-1062976302.html
Erdoğan, 'Putin'i nasıl ikna ettiniz?' sorusunu yanıtladı: 'Önce Biden'a, sonra size anlatacağım'
Erdoğan, 'Putin'i nasıl ikna ettiniz?' sorusunu yanıtladı: 'Önce Biden'a, sonra size anlatacağım'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Putin'i tahıl koridoru için nasıl ikna ettiniz?" sorusunu, "Önce Biden'e anlatacağım sonra size anlatacağım" şeklinde... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T13:31+0300
2022-11-02T13:41+0300
politika
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/10/1061278466_0:82:1200:757_1920x0_80_0_0_f8ba3a4eb77f50e08ee388badee7a29f.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısının ardından gazetecilerin tahıl koridoru krizinin aşılmasına yönelik sorularını yanıtladı.'Putin'i tahıl koridoru için nasıl ikna ettiniz' sorusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önce Biden'e anlatacağım sonra size anlatacağım" olarak yanıtladı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/10/1061278466_51:0:1176:844_1920x0_80_0_0_a777878a0e34c0d1791269024efe89d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, vladimir putin
recep tayyip erdoğan, vladimir putin

Erdoğan, 'Putin'i nasıl ikna ettiniz?' sorusunu yanıtladı: 'Önce Biden'a, sonra size anlatacağım'

13:31 02.11.2022 (güncellendi: 13:41 02.11.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Putin'i tahıl koridoru için nasıl ikna ettiniz?" sorusunu, "Önce Biden'e anlatacağım sonra size anlatacağım" şeklinde yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısının ardından gazetecilerin tahıl koridoru krizinin aşılmasına yönelik sorularını yanıtladı.
'Putin'i tahıl koridoru için nasıl ikna ettiniz' sorusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önce Biden'e anlatacağım sonra size anlatacağım" olarak yanıtladı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала