https://sputniknews.com.tr/20221102/emniyet-genel-mudurlugu-kilicdaroglu-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-1063002809.html
Emniyet Genel Müdürlüğü, Kılıçdaroğlu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu
Emniyet Genel Müdürlüğü, Kılıçdaroğlu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T23:42+0300
2022-11-02T23:42+0300
2022-11-02T23:54+0300
emniyet genel müdürlüğü (egm)
kemal kılıçdaroğlu
türkiye
suç duyurusu
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Jandarma Genel Komutanlığı'nın CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında şikayetçi olmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.EGM'nin dilekçesi, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na ulaştı.Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun 31 Ekim'de sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, kolluk kuvvetlerini hedef alan açıklamalarda bulunduğu belirtildi.Videodaki beyanların gerçeği yansıtmadığı, asılsız ve dayanaksız beyanlarla EGM'nin karalanmak istendiği ifade edildi.Uyuşturucuyla kararlı şekilde mücadele eden, görevini yerine getirirken büyük özveriyle çalışan teşkilata güvenin sarsılmasına yönelik paylaşımların düşünce açıklama ve yayma özgürlüğü ilkesine sığınılarak açıklanmasının mümkün olmadığı kaydedilen açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun 'hakaret', 'iftira', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarını işlediği savunuldu ve hakkında bu suçlardan dava açılması istendi.
https://sputniknews.com.tr/20221102/jandarma-genel-komutanligi-kilicdaroglu-hakkinda-sikayetci-oldu-1062992940.html
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emniyet genel müdürlüğü (egm), kemal kılıçdaroğlu, suç duyurusu
emniyet genel müdürlüğü (egm), kemal kılıçdaroğlu, suç duyurusu
Emniyet Genel Müdürlüğü, Kılıçdaroğlu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu
23:42 02.11.2022 (güncellendi: 23:54 02.11.2022) Abone ol
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında şikayetçi olmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
EGM'nin dilekçesi, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na ulaştı.
Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun 31 Ekim'de sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, kolluk kuvvetlerini hedef alan açıklamalarda bulunduğu belirtildi.
Videodaki beyanların gerçeği yansıtmadığı, asılsız ve dayanaksız beyanlarla EGM'nin karalanmak istendiği ifade edildi.
Uyuşturucuyla kararlı şekilde mücadele eden, görevini yerine getirirken büyük özveriyle çalışan teşkilata güvenin sarsılmasına yönelik paylaşımların düşünce açıklama ve yayma özgürlüğü ilkesine sığınılarak açıklanmasının mümkün olmadığı kaydedilen açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun 'hakaret', 'iftira', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarını işlediği savunuldu ve hakkında bu suçlardan dava açılması istendi.