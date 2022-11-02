https://sputniknews.com.tr/20221102/ekimde-giyim-alisverisi-son-4-ayin-en-dusuk-seviyesine-geriledi-indirimler-erkene-alindi-1062967319.html

Ekimde giyim alışverişi son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi, indirimler erkene alındı

Ekimde giyim alışverişi son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi, indirimler erkene alındı

Yüksek fiyatlar nedeniyle ekimde giyim alışverişleri azaldı, markalar talebi kesti, konfeksiyon atölyelerinin kapasiteleri düşmeye başladı. 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T09:00+0300

2022-11-02T09:00+0300

2022-11-02T09:03+0300

ekonomi

türkiye

giyim

hazır giyim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0a/1058548063_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b3c37cc9cfc56363e7cbe48248266916.jpg

Dünya gazetesinden Yener Karadeniz'in haberine göre, turist alışverişinin azalması, yerlide ise artan fiyat hassasiyeti, markalarda stok yüküne yol açtı. Siparişler ötelenirken, stokları eritmek için indirimlere start verildi. Öte yandan giyim alışverişi son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.Turist alışverişinin azalması, yerli tüketicide ise düşen alım gücüne bağlı olarak artan fiyat hassasiyeti, giriş seviyesi ürün yapan markalar başta olmak üzere stokların artmasına yol açtı. Birçok markanın depolarının dolduğu ve buna bağlı olarak yeni taleplerin ise durdurulduğu belirtiliyor. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre herkes bir önceki tedarikçisine en az sıkıntı yaratacak şekilde tedariklerini ötelemeye başlamış durumda. Hatta yine bazı büyük markaların kesilmemiş hammaddeleri, bedelini ödeyerek ‘konfeksiyon yapmayalım, 6 ay ya da bir sene sonra üretelim’ dediği sahadan gelen haberler arasında. Bekle-gör politikasının uygulayan markalar, mevcut stoğu eritmeye yönelik erken indirim dönemine girdi. Yabancı markalarda durumun daha da vahim olduğunu anlatan iş insanları, fast fashion devlerinin içerde aksesuar ve kumaşın alınmasına rağmen üretimi durdurduklarını anlattı.Geçen hafta Adidas ve Nike, yavaş hareket eden envanter nedeni ile indirim sinyali vermiş, yeni sipariş ve stok yenileme için ise tatil sonrasını işaret etmişti. Benzer durum bu yıl ikinci kez indirime giden Amazon için de geçerli. Geçen ay 48 saat süren erken indirim kampanyası başlatan online ticaret devi, 15 ülkede uygulanan kampanya kapsamında 5,7 milyar dolarla beklenenden daha düşük satış geliri elde etmiş, ancak söz konusu adım ‘stokları eritme’ amacı taşıdığı belirtilerek başarılı bir kampanya olarak değerlendirilmişti. Türkiye’de de kasım ayına girer girmez indirimler başladı. Giriş seviyesi ürün yapan markaların başında gelen LC Waikiki, dün itibari ile bambaşka indirimler adı altında indirim dönemine start verdi. Marka son dönemde yüksek yurtiçi üretim maliyetleri nedeni ile yurtdışı tedarikini artıracağını açıklamıştı. Alınan bilgiye göre, bu kapsamda daha önce yüzde 90 olan yerlilik oranı LC Waikiki’de yüzde 70’lere kadar gerilemiş durumda.Giyimde 4 ayın en düşük harcamasıTüketimde yaşanan düşüş kredi kartı harcamalarına da yansıyor. Merkez Bankası verilerine göre giyim ve aksesuar harcama miktarı ekim ayında 20,6 milyar TL seviyesine gerileyerek son 4 ayın en düşük seviyesini gördü. Söz konusu rakam, okul alışverişinin de etkisiyle eylülde 30 milyar TL seviyesini aşmıştı. Dünya gazetesinin ziyaret ettiği birçok AVM’de de alıverişte yaşanan düşüş kendini gösteriyor. Mağaza görevlileri, turist alıverişinde belirgin bir düşüş görüldüğünü anlattı. Yerlide ise fiyat hassasiyetinin artarak devam ettiğini anlatan görevliler, acil ihtiyaç dışında kalan ürün alımlarının ertelendiğine dikkat çekti. Bu durum imalata da yansımış durumda. Konfeksiyon atölyelerinden iplik fabrikalarına kadar stoklar dolu iken kapasite kullanım oranları da son yılların en düşük seviyesine gerilemiş durumda.

https://sputniknews.com.tr/20221101/amac-ogrencilerin-makul-fiyatlardan-faydalanmasi-kantinlerde-kira-artisi-yuzde-25-olacak-1062923988.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, giyim, hazır giyim