https://sputniknews.com.tr/20221102/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062967839.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar 18.61 bandındaki seyrini korurken, euroda düşüş sürüyor. Euro güne 18.41 seviyesinde başladı. 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T09:20+0300

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2022-11-02T09:20+0300

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Dolar/TL 18.61'in üzerinde hareket ediyor.Son dönemde 18.60 civarında hareket eden kur pazartesi günü 18.6445 ile tüm zamanların en yükseğini görmüştü.Euro/TL 18.41 civarında işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 1650 dolardan işlem görüyor. İç piyasada gram altın 986 lira, çeyrek altın 1637 lira, cumhuriyet altını 6 bin 526 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221101/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062924861.html

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