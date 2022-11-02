https://sputniknews.com.tr/20221102/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062967839.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 18.61 bandındaki seyrini korurken, euroda düşüş sürüyor. Euro güne 18.41 seviyesinde başladı. 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T09:20+0300
2022-11-02T09:20+0300
2022-11-02T09:20+0300
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Dolar/TL 18.61'in üzerinde hareket ediyor.Son dönemde 18.60 civarında hareket eden kur pazartesi günü 18.6445 ile tüm zamanların en yükseğini görmüştü.Euro/TL 18.41 civarında işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 1650 dolardan işlem görüyor. İç piyasada gram altın 986 lira, çeyrek altın 1637 lira, cumhuriyet altını 6 bin 526 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221101/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062924861.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,altın fiyatları,gram altın,çeyrek altın ne kadar
dolar ne kadar,euro ne kadar,altın fiyatları,gram altın,çeyrek altın ne kadar
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar 18.61 bandındaki seyrini korurken, euroda düşüş sürüyor. Euro güne 18.41 seviyesinde başladı.
Dolar/TL 18.61'in üzerinde hareket ediyor.
Son dönemde 18.60 civarında hareket eden kur pazartesi günü 18.6445 ile tüm zamanların en yükseğini görmüştü.
Euro/TL 18.41 civarında işlem görüyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 1650 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada gram altın 986 lira, çeyrek altın 1637 lira, cumhuriyet altını 6 bin 526 liradan satılıyor.