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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20221102/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062967839.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 18.61 bandındaki seyrini korurken, euroda düşüş sürüyor. Euro güne 18.41 seviyesinde başladı. 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T09:20+0300
2022-11-02T09:20+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
gram altın
çeyrek altın
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Dolar/TL 18.61'in üzerinde hareket ediyor.Son dönemde 18.60 civarında hareket eden kur pazartesi günü 18.6445 ile tüm zamanların en yükseğini görmüştü.Euro/TL 18.41 civarında işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 1650 dolardan işlem görüyor. İç piyasada gram altın 986 lira, çeyrek altın 1637 lira, cumhuriyet altını 6 bin 526 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221101/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062924861.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,altın fiyatları,gram altın,çeyrek altın ne kadar
dolar ne kadar,euro ne kadar,altın fiyatları,gram altın,çeyrek altın ne kadar

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:20 02.11.2022
© AAeuro
euro - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© AA
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Dolar 18.61 bandındaki seyrini korurken, euroda düşüş sürüyor. Euro güne 18.41 seviyesinde başladı.
Dolar/TL 18.61'in üzerinde hareket ediyor.
Son dönemde 18.60 civarında hareket eden kur pazartesi günü 18.6445 ile tüm zamanların en yükseğini görmüştü.
Euro/TL 18.41 civarında işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 1650 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada gram altın 986 lira, çeyrek altın 1637 lira, cumhuriyet altını 6 bin 526 liradan satılıyor.
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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