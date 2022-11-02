https://sputniknews.com.tr/20221102/disisleri-bakanligi-nato-genel-sekreteri-turkiyeye-gelecek-1062976099.html
Dışişleri Bakanlığı: NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye gelecek
Dışişleri Bakanlığı: NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye gelecek
Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T13:19+0300
2022-11-02T13:19+0300
2022-11-02T13:19+0300
türkiye
dışişleri bakanlığı
nato
nato zirvesi
jens stoltenberg
nato genel sekreteri jens stoltenberg
türkiye
ziyaret
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 3-5 Kasım 2022 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Genel Sekreter Stoltenberg, bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilecek; ayrıca Sayın Bakanımızla ve Sayın Milli Savunma Bakanımızla bir araya gelecektir."
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dışişleri bakanlığı, nato, nato zirvesi, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, türkiye, ziyaret
dışişleri bakanlığı, nato, nato zirvesi, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, türkiye, ziyaret
Dışişleri Bakanlığı: NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye gelecek
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Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 3-5 Kasım 2022 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir.
Genel Sekreter Stoltenberg, bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilecek; ayrıca Sayın Bakanımızla ve Sayın Milli Savunma Bakanımızla bir araya gelecektir."