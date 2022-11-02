https://sputniknews.com.tr/20221102/cumhurbaskani-erdogan-zelenski-ile-tahil-koridorunu-gorustu-1062996838.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile 'tahıl koridoru'nu görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile 'tahıl koridoru'nu görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesinde tahıl sevkiyatındaki sorunun işbirliği içinde çözüme kavuşturulmasından memnuniyet... 02.11.2022, Sputnik Türkiye

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recep tayyip erdoğan

ukrayna krizi

ukrayna

tahıl

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesinde tahıl sevkiyatındaki sorunun işbirliği içinde çözüme kavuşturulmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'e Ukrayna ve Rusya'nın tahıl satışının tüm dünya için önem taşıdığını belirterek, tahıl sevkiyatı mutabakatının devamının önemine işaret etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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recep tayyip erdoğan, ukrayna, tahıl