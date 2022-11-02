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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221102/cumhurbaskani-erdogan-zelenski-ile-tahil-koridorunu-gorustu-1062996838.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile 'tahıl koridoru'nu görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile 'tahıl koridoru'nu görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesinde tahıl sevkiyatındaki sorunun işbirliği içinde çözüme kavuşturulmasından memnuniyet... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T20:57+0300
2022-11-02T21:16+0300
recep tayyip erdoğan
ukrayna krizi
ukrayna
tahıl
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesinde tahıl sevkiyatındaki sorunun işbirliği içinde çözüme kavuşturulmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'e Ukrayna ve Rusya'nın tahıl satışının tüm dünya için önem taşıdığını belirterek, tahıl sevkiyatı mutabakatının devamının önemine işaret etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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recep tayyip erdoğan, ukrayna, tahıl
recep tayyip erdoğan, ukrayna, tahıl

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile 'tahıl koridoru'nu görüştü

20:57 02.11.2022 (güncellendi: 21:16 02.11.2022)
© İHA / METİN BAŞARTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© İHA / METİN BAŞAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesinde tahıl sevkiyatındaki sorunun işbirliği içinde çözüme kavuşturulmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesinde tahıl sevkiyatındaki sorunun işbirliği içinde çözüme kavuşturulmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'e Ukrayna ve Rusya'nın tahıl satışının tüm dünya için önem taşıdığını belirterek, tahıl sevkiyatı mutabakatının devamının önemine işaret etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, görüşmede, tahıl sevkiyatında yaşanan sorunu iş birliği içinde çözüme kavuşturmuş olmalarından memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Gerek Ukrayna’nın gerek Rusya’nın tahıl ürünlerini satabilmelerinin tüm dünya için kritik önem taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, tahıl sevkiyatı mutabakatının devamının önemine işaret etti.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin tam olarak yeniden tesisine gidecek bir anlayış temelinde, savaşın adil bir çözümle sonlandırılması için diplomatik çabaları artırmak gerektiğini ifade etti.
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