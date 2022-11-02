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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Büyükekşi ve Ampute Futbol Milli Takımı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Büyükekşi ve Ampute Futbol Milli Takımı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Erdoğan ayrıca Ampute Futbol Milli Takımı ile... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T18:38+0300
2022-11-02T18:38+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
mehmet büyükekşi
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ampute Futbol Millî Takımı teknik heyeti ve futbolcularını kabul etti. Kabul basına kapalı gerçekleşti.
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recep tayyip erdoğan, mehmet büyükekşi, türkiye futbol federasyonu (tff)
recep tayyip erdoğan, mehmet büyükekşi, türkiye futbol federasyonu (tff)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Büyükekşi ve Ampute Futbol Milli Takımı ile görüştü

18:38 02.11.2022
© İHA / HÜLYA KEKLİKCumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Büyükekşi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Büyükekşi ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© İHA / HÜLYA KEKLİK
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Erdoğan ayrıca Ampute Futbol Milli Takımı ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ampute Futbol Millî Takımı teknik heyeti ve futbolcularını kabul etti. Kabul basına kapalı gerçekleşti.
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