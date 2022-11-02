https://sputniknews.com.tr/20221102/cumhurbaskani-erdogan-tff-baskani-buyukeksi-ve-ampute-futbol-milli-takimi-gorustu-1062991850.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Büyükekşi ve Ampute Futbol Milli Takımı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Büyükekşi ve Ampute Futbol Milli Takımı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Erdoğan ayrıca Ampute Futbol Milli Takımı ile... 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T18:38+0300

2022-11-02T18:38+0300

2022-11-02T18:38+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

mehmet büyükekşi

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ampute Futbol Millî Takımı teknik heyeti ve futbolcularını kabul etti. Kabul basına kapalı gerçekleşti.

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, mehmet büyükekşi, türkiye futbol federasyonu (tff)