Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Türkiye'yi karşılarına almak ne demek iyi biliyorlar
10:28 02.11.2022 (güncellendi: 10:50 02.11.2022)
© DHAMevlüt Çavuşoğlu
© DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile yaşanan Ege adaları gerilimine ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi karşılarına almak ne demek iyi biliyorlar" mesajı verdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da SETA tarafından düzenlenen “Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk Dış Politikası” konulu panelde açıklamalarda bulundu.
Ege'deki gerilimle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Verdiğimiz yanıtlar Yunanistan'ı çileden çıkardı. Hukuki argümanlarımızdan çok rahatsız oldu." dedi. Çavuşoğlu, bu yanıtlar ile Atina'nın propagandasının çöktüğünü görmeye başladığını belirtti.
Bakan Çavuşoğlu, "Bizi kıyılarımıza hapseden oldubittiyi kesinlikle kabul etmiyoruz. Yunanistan'ın hava sahası iddiaları ayrı bir garabet." ifadelerini kullandı.
Yunanistan'ın azınlıkların hak ve özgürlüklerini ihlal ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, "AİHM kararlarını uygulamıyorlar" dedi.
Öte yandan panelin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı, "Türkiye'yi karşılarına almak ne demek iyi biliyorlar" diye konuştu.
Yunanistan'daki ABD üslerine ilişkin ise Çavuşoğlu, "Bunlar Rusya'ya karşı diyorlar ama inandırıcı değil. ABD'nin terazisi, kantarı bozuldu. Bunların Yunanistan'ı çözümden uzaklaştırdığını da söyledik" dedi.
Çavuşoğlu şöyle konuştu:
"Rusya'nın ihraç ettiği ürünlerin önündeki engelleri kaldırmak Rusya'yı savunmak anlamına gelmez. Her şeyden önce bu, BM ile Rusya arasında da bir mutabakat. ABD'nin de, Avrupa'nın da desteklediği bir mutabakat. Çünkü bu iki ürüne tüm dünyanın ihtiyacı var. Afrika'dan geldim geçen gün, üç ülkeyi ziyaret ettim. Uzmanlar değerlendiriyor, gübre alamazlarsa önümüzdeki sezon Afrika'nın tarım ürünleri üretimi yüzde 20 azalacak. Bu çok ciddi bir sorun. Sadece Afrika için değil, tüm dünya için ciddi bir sorun. Bu Venezuela için de geçerli, Brezilya için, Arjantin için de geçerli, Hindistan için, Endonezya için de geçerli. Tüm mevkidaşlarımızla görüşüyoruz. Dolayısıyla her iki ülkenin bu ürünlerine tüm dünyanın ihtiyacı var. Ben neticede, gönderilen mektuba da baktık, bunların takibini yapıyoruz. Tahıl anlaşmasının uzatılması ve sorunsuz bir şekilde işlemesi konusunda bir mutabakata varacağımıza inanıyorum. Taraflarla görüşmelerimizi de sürdüreceğiz. Herkesin endişelerini giderme konusunda tüm taraflarla temasımız devam ediyor."