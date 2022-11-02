Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Türkiye'yi karşılarına almak ne demek iyi biliyorlar

"Rusya'nın ihraç ettiği ürünlerin önündeki engelleri kaldırmak Rusya'yı savunmak anlamına gelmez. Her şeyden önce bu, BM ile Rusya arasında da bir mutabakat. ABD'nin de, Avrupa'nın da desteklediği bir mutabakat. Çünkü bu iki ürüne tüm dünyanın ihtiyacı var. Afrika'dan geldim geçen gün, üç ülkeyi ziyaret ettim. Uzmanlar değerlendiriyor, gübre alamazlarsa önümüzdeki sezon Afrika'nın tarım ürünleri üretimi yüzde 20 azalacak. Bu çok ciddi bir sorun. Sadece Afrika için değil, tüm dünya için ciddi bir sorun. Bu Venezuela için de geçerli, Brezilya için, Arjantin için de geçerli, Hindistan için, Endonezya için de geçerli. Tüm mevkidaşlarımızla görüşüyoruz. Dolayısıyla her iki ülkenin bu ürünlerine tüm dünyanın ihtiyacı var. Ben neticede, gönderilen mektuba da baktık, bunların takibini yapıyoruz. Tahıl anlaşmasının uzatılması ve sorunsuz bir şekilde işlemesi konusunda bir mutabakata varacağımıza inanıyorum. Taraflarla görüşmelerimizi de sürdüreceğiz. Herkesin endişelerini giderme konusunda tüm taraflarla temasımız devam ediyor."