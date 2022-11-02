https://sputniknews.com.tr/20221102/cavusoglu-ile-blinken-arasinda-telefon-gorusmesi-tahil-anlasmasi-ve-ukrayna-gundemi-ele-alindi-1062990170.html
Çavuşoğlu ile Blinken arasında telefon görüşmesi: Tahıl anlaşması ve Ukrayna gündemi ele alındı
Çavuşoğlu ile Blinken arasında telefon görüşmesi: Tahıl anlaşması ve Ukrayna gündemi ele alındı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T17:24+0300
2022-11-02T17:24+0300
2022-11-02T17:24+0300
politika
türkiye
abd
mevlüt çavuşoğlu
antony blinken
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İkili arasındaki görüşmede, tahıl koridoru başta olmak üzere Ukrayna konusundaki son gelişmeler ele alındı.Görüşmede Blinken'ın, tahıl anlaşmasının sorunsuz işlemeye devam etmesi için Türkiye'nin yaptığı girişimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu'na teşekkürlerini ilettiği belirtildi. Görüşmede ayrıca, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelikleri ve Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonu konusu da gündeme geldi.Çavuşoğlu ayrıca, sıfır atık konusunda Türkiye'nin BM Genel Kurulu’na sunduğu karar tasarısı hakkında Blinken’a bilgi verdi.
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türkiye, abd, mevlüt çavuşoğlu, antony blinken
türkiye, abd, mevlüt çavuşoğlu, antony blinken
Çavuşoğlu ile Blinken arasında telefon görüşmesi: Tahıl anlaşması ve Ukrayna gündemi ele alındı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İkili arasındaki görüşmede, tahıl koridoru başta olmak üzere Ukrayna konusundaki son gelişmeler ele alındı.
Görüşmede Blinken'ın, tahıl anlaşmasının sorunsuz işlemeye devam etmesi için Türkiye'nin yaptığı girişimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu'na teşekkürlerini ilettiği belirtildi.
Görüşmede ayrıca, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelikleri ve Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonu konusu da gündeme geldi.
Çavuşoğlu ayrıca, sıfır atık konusunda Türkiye'nin BM Genel Kurulu’na sunduğu karar tasarısı hakkında Blinken’a bilgi verdi.