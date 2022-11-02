https://sputniknews.com.tr/20221102/cavusoglu-ile-blinken-arasinda-telefon-gorusmesi-tahil-anlasmasi-ve-ukrayna-gundemi-ele-alindi-1062990170.html

Çavuşoğlu ile Blinken arasında telefon görüşmesi: Tahıl anlaşması ve Ukrayna gündemi ele alındı

Çavuşoğlu ile Blinken arasında telefon görüşmesi: Tahıl anlaşması ve Ukrayna gündemi ele alındı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T17:24+0300

2022-11-02T17:24+0300

2022-11-02T17:24+0300

politika

türkiye

abd

mevlüt çavuşoğlu

antony blinken

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İkili arasındaki görüşmede, tahıl koridoru başta olmak üzere Ukrayna konusundaki son gelişmeler ele alındı.Görüşmede Blinken'ın, tahıl anlaşmasının sorunsuz işlemeye devam etmesi için Türkiye'nin yaptığı girişimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu'na teşekkürlerini ilettiği belirtildi. Görüşmede ayrıca, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelikleri ve Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonu konusu da gündeme geldi.Çavuşoğlu ayrıca, sıfır atık konusunda Türkiye'nin BM Genel Kurulu’na sunduğu karar tasarısı hakkında Blinken’a bilgi verdi.

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türkiye, abd, mevlüt çavuşoğlu, antony blinken