CANLI | ABD'den Ukraynalı askerlere mayın ve patlayıcı eğitimi için 47.6 milyon dolar destek

ABD'den Ukraynalı askerlere mayın ve patlayıcı eğitimi için 47.6 milyon dolar destek

ABD Dışişleri Bakanlığı, mayınları ve patlamamış mühimmatı temizlemekle görevlendirilecek Ukraynalı uzmanları eğitecek olan Kaliforniya merkezli Tetra Tech şirketine 47.6 milyon dolar tahsis edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Washington, Kiev'e mayın temizlemede yardımcı olmak üzere yıl boyunca toplam 91 milyon dolar ayırmayı planlıyor.