https://sputniknews.com.tr/20221102/buyukcekmecede-insaat-alanindaki-kazida-insan-iskeletleri-bulundu-1062978497.html

Büyükçekmece'de inşaat alanında dört insana ait iskelet bulundu

Büyükçekmece'de inşaat alanında dört insana ait iskelet bulundu

Büyükçekmece'de inşaat alanında yapılan kazıda 4 kişiye ait iskelet bulundu. İskeletlerin yanlarında 1900'lü yıllara ait olduğu düşünülen metal paralar da... 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T13:57+0300

2022-11-02T13:57+0300

2022-11-02T14:03+0300

büyükçekmece

yaşam

kazı

iskelet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/02/1062978354_0:0:770:433_1920x0_80_0_0_17d86fb4c00e3fae8225446aa1af0a75.jpg

Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi Eskice Yolu Caddesi'nde inşaat şantiye alanında dün kazı yapıldığı sırada 2 kişiye ait iskelet bulundu. Bugün devam edilen kazılarda da 2 kişiye ait iskelet parçalarıyla yanlarında 1900'lü yıllara ait olduğu düşünülen metal paralar bulundu. Kemik parçaları ile metal paralar muhafaza altına alınırken, kazı yapılan alanın eski mezarlık olabileceği belirtildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20220921/domuztepedeki-arkeolojik-kazilarda-7500-yillik-kadin-iskeleti-bulundu-1061472622.html

büyükçekmece

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

büyükçekmece, kazı, iskelet