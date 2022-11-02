https://sputniknews.com.tr/20221102/buyukcekmecede-insaat-alanindaki-kazida-insan-iskeletleri-bulundu-1062978497.html
Büyükçekmece'de inşaat alanında dört insana ait iskelet bulundu
Büyükçekmece'de inşaat alanında dört insana ait iskelet bulundu
Büyükçekmece'de inşaat alanında yapılan kazıda 4 kişiye ait iskelet bulundu. İskeletlerin yanlarında 1900'lü yıllara ait olduğu düşünülen metal paralar da... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T13:57+0300
2022-11-02T13:57+0300
2022-11-02T14:03+0300
büyükçekmece
yaşam
kazı
iskelet
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Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi Eskice Yolu Caddesi'nde inşaat şantiye alanında dün kazı yapıldığı sırada 2 kişiye ait iskelet bulundu. Bugün devam edilen kazılarda da 2 kişiye ait iskelet parçalarıyla yanlarında 1900'lü yıllara ait olduğu düşünülen metal paralar bulundu. Kemik parçaları ile metal paralar muhafaza altına alınırken, kazı yapılan alanın eski mezarlık olabileceği belirtildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20220921/domuztepedeki-arkeolojik-kazilarda-7500-yillik-kadin-iskeleti-bulundu-1061472622.html
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büyükçekmece, kazı, iskelet
büyükçekmece, kazı, iskelet
Büyükçekmece'de inşaat alanında dört insana ait iskelet bulundu
13:57 02.11.2022 (güncellendi: 14:03 02.11.2022) Abone ol
Büyükçekmece'de inşaat alanında yapılan kazıda 4 kişiye ait iskelet bulundu. İskeletlerin yanlarında 1900'lü yıllara ait olduğu düşünülen metal paralar da bulunurken kazı yapılan alanın eski mezarlık olabileceği belirtildi.
Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi Eskice Yolu Caddesi'nde inşaat şantiye alanında dün kazı yapıldığı sırada 2 kişiye ait iskelet bulundu.
Bugün devam edilen kazılarda da 2 kişiye ait iskelet parçalarıyla yanlarında 1900'lü yıllara ait olduğu düşünülen metal paralar bulundu.
Kemik parçaları ile metal paralar muhafaza altına alınırken, kazı yapılan alanın eski mezarlık olabileceği belirtildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.