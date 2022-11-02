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Büyükçekmece'de inşaat alanında dört insana ait iskelet bulundu
Büyükçekmece'de inşaat alanında dört insana ait iskelet bulundu
Büyükçekmece'de inşaat alanında yapılan kazıda 4 kişiye ait iskelet bulundu. İskeletlerin yanlarında 1900'lü yıllara ait olduğu düşünülen metal paralar da... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T13:57+0300
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büyükçekmece
yaşam
kazı
iskelet
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Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi Eskice Yolu Caddesi'nde inşaat şantiye alanında dün kazı yapıldığı sırada 2 kişiye ait iskelet bulundu. Bugün devam edilen kazılarda da 2 kişiye ait iskelet parçalarıyla yanlarında 1900'lü yıllara ait olduğu düşünülen metal paralar bulundu. Kemik parçaları ile metal paralar muhafaza altına alınırken, kazı yapılan alanın eski mezarlık olabileceği belirtildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20220921/domuztepedeki-arkeolojik-kazilarda-7500-yillik-kadin-iskeleti-bulundu-1061472622.html
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büyükçekmece, kazı, iskelet
büyükçekmece, kazı, iskelet

Büyükçekmece'de inşaat alanında dört insana ait iskelet bulundu

13:57 02.11.2022 (güncellendi: 14:03 02.11.2022)
© DHABüyükçekmece'de inşaat kazısı
Büyükçekmece'de inşaat kazısı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© DHA
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Büyükçekmece'de inşaat alanında yapılan kazıda 4 kişiye ait iskelet bulundu. İskeletlerin yanlarında 1900'lü yıllara ait olduğu düşünülen metal paralar da bulunurken kazı yapılan alanın eski mezarlık olabileceği belirtildi.
Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi Eskice Yolu Caddesi'nde inşaat şantiye alanında dün kazı yapıldığı sırada 2 kişiye ait iskelet bulundu.
Bugün devam edilen kazılarda da 2 kişiye ait iskelet parçalarıyla yanlarında 1900'lü yıllara ait olduğu düşünülen metal paralar bulundu.
Kemik parçaları ile metal paralar muhafaza altına alınırken, kazı yapılan alanın eski mezarlık olabileceği belirtildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
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