https://sputniknews.com.tr/20221102/brezilyada-secim-sonucunu-kabul-etmeyen-kamyoncularin-kapattigi-yollarin-cogu-acildi-1062965283.html

Brezilya'da seçim sonucunu kabul etmeyen kamyoncuların kapattığı yolların çoğu açıldı

Brezilya'da seçim sonucunu kabul etmeyen kamyoncuların kapattığı yolların çoğu açıldı

Brezilya'da pazar günü düzenlenen seçimlerin ardından kamyoncuların kapattığı yolların birçoğunun açıldığı bildirildi. 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T04:51+0300

2022-11-02T04:51+0300

2022-11-02T04:51+0300

dünya

brezilya

jair bolsonaro

luiz inacio lula da silva

kamyoncular

yol

protesto

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Federal Otoyol Polisi'nin (PRF) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Brezilya'da pazar günü düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimini eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın kazanmasının ardından seçim sonucunu kabul etmeyen kamyoncuların başlattığı ve ülke geneline yayılan protestolarda, otoyolların trafiğe kapatılmasına ilişkin 438 değerlendirme yapıldığını ve gösteri yapılan 358 yolun açıldığı duyuruldu.Brezilya'nın 27 eyaletinden 20'sinde düzenlenen yol kapatma eylemleri, Sao Paulo'daki uluslararası havalimanında en az 25 uçuşun iptal edilmesine, bazı eyaletlerde otobüs seyahatlerinin durmasına ve birçok bölgede kara trafiğinin aksamasına veya kesilmesine neden oldu.Seçim sonuçlarının ardından pazar gecesi başlayan ve devam eden yol kapatma protestolarında yetkililerin yolların açılmasını talep etmesinin ardından yerel yönetimlere bağlı olarak polis, yolları ulaşıma açmak için operasyonlara başladı.Güvenlik güçleri, Rio de Janeiro, Rio Grande del Norte ve Rio Grande del Sur gibi eyaletlerde göz yaşartıcı gazla eylemcilere müdahale etti.Ayrıca, gösterilerin sürdüğü birçok eyalette valilerin yolların açılması için güvenlik güçlerine gerekli önlemlerin alınması talimatı verildiği belirtildi.Brezilya'da seçimlerin ardından yayılan gösteriler nedeniyle, dün Adalet Bakanı Anderson Torres ve Federal Yüksek Mahkeme Başkanı Alexandre de Moraes, güvenlik güçlerinden yolların açılması için gerekli çalışmaların yapılmasını istemişti.Güney Amerika'nın en büyük ülkesi, nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya'da pazar günü düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde ülkeyi 2 dönem yöneten sol görüşlü Lula da Silva yüzde 50.9, Bolsonaro ise yüzde 49.1 oy almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221031/brezilyada-baskanlik-secimlerinin-ikinci-turunda-sandiklarin-yuzde-97si-acildi-lula-yarista-onde-1062880356.html

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