Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221102/bm-genel-sekreteri-rusyanin-tahil-anlasmasina-donmesinden-memnunum-turkiyeye-minnettarim-1062992718.html
BM Genel Sekreteri: Rusya'nın tahıl anlaşmasına dönmesinden memnunum, Türkiye'ye minnettarım
BM Genel Sekreteri: Rusya'nın tahıl anlaşmasına dönmesinden memnunum, Türkiye'ye minnettarım
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın tahıl anlaşmasına dönme kararından memnuniyet duyduğunu, diplomatik çabaları için Türkiye'ye minnettar olduğunu... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T18:56+0300
2022-11-02T18:57+0300
ukrayna krizi
bm
tahıl
rusya
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1059500914_0:13:899:518_1920x0_80_0_0_edc2b55d9c45401359e5983ae35b69dc.jpg
BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephen Dujarric, Guterres'in tahıl anlaşmasındaki gelişmelerle ilgili açıklamasını BM'nin resmi internet sayfasında yayınladı.Açıklamada, "Genel Sekreter, Rusya'nın Ukrayna'dan tahıl, gıda ürünleri ve gübrelerin ihraç edilmesini öngören Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki katılımını yeniden tesis etmesini sıcak bir şekilde karşılıyor" ifadelerine yer verildi.BM'nin sitesindeki açıklamaya göre Guterres, diplomatik çabaları nedeniyle Türkiye'ye minnettar olduğunu kaydetti. 19 Kasım'da sona erecek anlaşmanın uzatılmasını sağlamak için tahıl girişiminin tüm katılımcılarıyla etkileşimi sürdüreceğini belirten Guterres, Rusya'dan gıda ürünleri ve gübre ihracı önündeki engellerin ortadan kaldırılması hususuna bağlılığını koruduğunun altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20221102/putin-ukrayna-verdigi-garantileri-ihlal-ederse-tahil-anlasmasindan-cekilebiliriz-1062990274.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1059500914_0:0:743:557_1920x0_80_0_0_4ddbfac71e2d7cd1dc26192fdc9507d4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bm, tahıl, rusya, türkiye
bm, tahıl, rusya, türkiye

BM Genel Sekreteri: Rusya'nın tahıl anlaşmasına dönmesinden memnunum, Türkiye'ye minnettarım

18:56 02.11.2022 (güncellendi: 18:57 02.11.2022)
© Sputnik / Sputnik / Multimedya arşivine gidinTahıl merkezi
Tahıl merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© Sputnik / Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın tahıl anlaşmasına dönme kararından memnuniyet duyduğunu, diplomatik çabaları için Türkiye'ye minnettar olduğunu belirtti.
BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephen Dujarric, Guterres'in tahıl anlaşmasındaki gelişmelerle ilgili açıklamasını BM'nin resmi internet sayfasında yayınladı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, Rusya'nın Ukrayna'dan tahıl, gıda ürünleri ve gübrelerin ihraç edilmesini öngören Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki katılımını yeniden tesis etmesini sıcak bir şekilde karşılıyor" ifadelerine yer verildi.

BM'nin sitesindeki açıklamaya göre Guterres, diplomatik çabaları nedeniyle Türkiye'ye minnettar olduğunu kaydetti.

19 Kasım'da sona erecek anlaşmanın uzatılmasını sağlamak için tahıl girişiminin tüm katılımcılarıyla etkileşimi sürdüreceğini belirten Guterres, Rusya'dan gıda ürünleri ve gübre ihracı önündeki engellerin ortadan kaldırılması hususuna bağlılığını koruduğunun altını çizdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
Ukrayna krizi
Putin: Türkiye’nin tarafsızlığı nedeniyle Ukrayna'dan tahıl tedarikene müdahale etmeyeceğiz
17:29
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала