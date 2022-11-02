BM Genel Sekreteri: Rusya'nın tahıl anlaşmasına dönmesinden memnunum, Türkiye'ye minnettarım
18:56 02.11.2022 (güncellendi: 18:57 02.11.2022)
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın tahıl anlaşmasına dönme kararından memnuniyet duyduğunu, diplomatik çabaları için Türkiye'ye minnettar olduğunu belirtti.
BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephen Dujarric, Guterres'in tahıl anlaşmasındaki gelişmelerle ilgili açıklamasını BM'nin resmi internet sayfasında yayınladı.
Açıklamada, "Genel Sekreter, Rusya'nın Ukrayna'dan tahıl, gıda ürünleri ve gübrelerin ihraç edilmesini öngören Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki katılımını yeniden tesis etmesini sıcak bir şekilde karşılıyor" ifadelerine yer verildi.
BM'nin sitesindeki açıklamaya göre Guterres, diplomatik çabaları nedeniyle Türkiye'ye minnettar olduğunu kaydetti.
19 Kasım'da sona erecek anlaşmanın uzatılmasını sağlamak için tahıl girişiminin tüm katılımcılarıyla etkileşimi sürdüreceğini belirten Guterres, Rusya'dan gıda ürünleri ve gübre ihracı önündeki engellerin ortadan kaldırılması hususuna bağlılığını koruduğunun altını çizdi.
Açıklamada, "Genel Sekreter, Rusya'nın Ukrayna'dan tahıl, gıda ürünleri ve gübrelerin ihraç edilmesini öngören Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki katılımını yeniden tesis etmesini sıcak bir şekilde karşılıyor" ifadelerine yer verildi.
BM'nin sitesindeki açıklamaya göre Guterres, diplomatik çabaları nedeniyle Türkiye'ye minnettar olduğunu kaydetti.
19 Kasım'da sona erecek anlaşmanın uzatılmasını sağlamak için tahıl girişiminin tüm katılımcılarıyla etkileşimi sürdüreceğini belirten Guterres, Rusya'dan gıda ürünleri ve gübre ihracı önündeki engellerin ortadan kaldırılması hususuna bağlılığını koruduğunun altını çizdi.