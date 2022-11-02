https://sputniknews.com.tr/20221102/bitliste-kopegin-isirdigi-iki-cocuktan-biri-kuduz-oldu-1062988177.html

Bitlis'te köpeğin ısırdığı iki çocuktan biri kuduz oldu

Bitlis'te köpeğin ısırdığı iki çocuktan biri kuduz oldu

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde sokak köpekleri iki çocuğa saldırdı. Köpekler tarafından ısırılan çocuklardan birine kuduz teşhisi konarken biri de müşade altına... 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T16:19+0300

2022-11-02T16:19+0300

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yaşam

bitlis

köpek

kuduz

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Bitlis'te bir çocuk 5 hafta önce bir köpeğin saldırısına uğradı. Ailesine köpeğin ısırdığını söylemeyen çocukta hastalık belirtileri ortaya çıktı.Yapılan tetkikler sonrası 12 yaşındaki çocuğa kuduz teşhisi konuldu.Yine aynı ilçede kuduz olduğundan şüphelenen bir çocuk da önlem amaçlı tedavi altına alındı. Çocuklar Ankara'ya Hacettepe Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.Kuduz teşhisi konulan çocuk yoğun bakımda Kuduz teşhisi konulan çocuk şu anda yoğun bakımda tedavi altında. Isırılan diğer çocuğun testlerinde ise kuduz bulgusuna rastlanmadı.

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bitlis, köpek, kuduz