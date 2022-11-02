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Bitlis'te köpeğin ısırdığı iki çocuktan biri kuduz oldu
Bitlis'te köpeğin ısırdığı iki çocuktan biri kuduz oldu
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde sokak köpekleri iki çocuğa saldırdı. Köpekler tarafından ısırılan çocuklardan birine kuduz teşhisi konarken biri de müşade altına... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T16:19+0300
2022-11-02T16:19+0300
yaşam
bitlis
köpek
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Bitlis'te bir çocuk 5 hafta önce bir köpeğin saldırısına uğradı. Ailesine köpeğin ısırdığını söylemeyen çocukta hastalık belirtileri ortaya çıktı.Yapılan tetkikler sonrası 12 yaşındaki çocuğa kuduz teşhisi konuldu.Yine aynı ilçede kuduz olduğundan şüphelenen bir çocuk da önlem amaçlı tedavi altına alındı. Çocuklar Ankara'ya Hacettepe Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.Kuduz teşhisi konulan çocuk yoğun bakımda Kuduz teşhisi konulan çocuk şu anda yoğun bakımda tedavi altında. Isırılan diğer çocuğun testlerinde ise kuduz bulgusuna rastlanmadı.
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bitlis, köpek, kuduz
bitlis, köpek, kuduz

Bitlis'te köpeğin ısırdığı iki çocuktan biri kuduz oldu

16:19 02.11.2022
© DHABitlis'te köpeğin ısırdığı iki çocuktan biri kuduz oldu
Bitlis'te köpeğin ısırdığı iki çocuktan biri kuduz oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© DHA
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Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde sokak köpekleri iki çocuğa saldırdı. Köpekler tarafından ısırılan çocuklardan birine kuduz teşhisi konarken biri de müşade altına alındı. İki çocuk da Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'ne sevk edildi.
Bitlis'te bir çocuk 5 hafta önce bir köpeğin saldırısına uğradı. Ailesine köpeğin ısırdığını söylemeyen çocukta hastalık belirtileri ortaya çıktı.
Yapılan tetkikler sonrası 12 yaşındaki çocuğa kuduz teşhisi konuldu.
Yine aynı ilçede kuduz olduğundan şüphelenen bir çocuk da önlem amaçlı tedavi altına alındı. Çocuklar Ankara'ya Hacettepe Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Kuduz teşhisi konulan çocuk yoğun bakımda

Kuduz teşhisi konulan çocuk şu anda yoğun bakımda tedavi altında. Isırılan diğer çocuğun testlerinde ise kuduz bulgusuna rastlanmadı.
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