https://sputniknews.com.tr/20221102/bidenin-iklim-ozel-temsilcisi-kerry-iklim-sorunu-rusya-ve-cinin-katilimi-olmadan-cozulemez-1062999575.html

Biden'ın İklim Özel Temsilcisi Kerry: İklim sorunu Rusya ve Çin'in katılımı olmadan çözülemez

Biden'ın İklim Özel Temsilcisi Kerry: İklim sorunu Rusya ve Çin'in katılımı olmadan çözülemez

ABD Başkanı Joe Biden'ın İklim Özel Temsilcisi John Kerry, iklim değişikliği sorununun Rusya, Çin ve Hindistan'ın katılımı olmadan çözülemeyeceğini söyledi. 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T22:27+0300

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ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki brifingde Kerriy, “iklim değişikliği sorunun Çin olmadan, Rusya olmadan, Hindistan olmadan, müzakere masasına büyük ülkeler, büyük ekonomiler dahil edilmeden çözülemez” dedi.Kerry, özellikle ABD'nin şu ana kadar böyle bir diyaloğu reddeden Çin ile iklim konusundaki müzakerelere açık olduğunu belirtti.ABD Başkanı Joe Biden’ın Mısır'da kasım ayında düzenlenecek olan BM İklim Değişikliği Konferansına katılması bekleniyor.

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