https://sputniknews.com.tr/20221102/bidenin-iklim-ozel-temsilcisi-kerry-iklim-sorunu-rusya-ve-cinin-katilimi-olmadan-cozulemez-1062999575.html
Biden'ın İklim Özel Temsilcisi Kerry: İklim sorunu Rusya ve Çin'in katılımı olmadan çözülemez
Biden'ın İklim Özel Temsilcisi Kerry: İklim sorunu Rusya ve Çin'in katılımı olmadan çözülemez
ABD Başkanı Joe Biden'ın İklim Özel Temsilcisi John Kerry, iklim değişikliği sorununun Rusya, Çin ve Hindistan'ın katılımı olmadan çözülemeyeceğini söyledi. 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T22:27+0300
2022-11-02T22:27+0300
2022-11-02T22:27+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki brifingde Kerriy, “iklim değişikliği sorunun Çin olmadan, Rusya olmadan, Hindistan olmadan, müzakere masasına büyük ülkeler, büyük ekonomiler dahil edilmeden çözülemez” dedi.Kerry, özellikle ABD'nin şu ana kadar böyle bir diyaloğu reddeden Çin ile iklim konusundaki müzakerelere açık olduğunu belirtti.ABD Başkanı Joe Biden’ın Mısır'da kasım ayında düzenlenecek olan BM İklim Değişikliği Konferansına katılması bekleniyor.
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abd, rusya, çin, hindistan
abd, rusya, çin, hindistan
Biden'ın İklim Özel Temsilcisi Kerry: İklim sorunu Rusya ve Çin'in katılımı olmadan çözülemez
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ABD Başkanı Joe Biden'ın İklim Özel Temsilcisi John Kerry, iklim değişikliği sorununun Rusya, Çin ve Hindistan'ın katılımı olmadan çözülemeyeceğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki brifingde Kerriy, “iklim değişikliği sorunun Çin olmadan, Rusya olmadan, Hindistan olmadan, müzakere masasına büyük ülkeler, büyük ekonomiler dahil edilmeden çözülemez” dedi.
Kerry, özellikle ABD'nin şu ana kadar böyle bir diyaloğu reddeden Çin ile iklim konusundaki müzakerelere açık olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden’ın Mısır'da kasım ayında düzenlenecek olan BM İklim Değişikliği Konferansına katılması bekleniyor.