Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221102/bidenin-iklim-ozel-temsilcisi-kerry-iklim-sorunu-rusya-ve-cinin-katilimi-olmadan-cozulemez-1062999575.html
Biden'ın İklim Özel Temsilcisi Kerry: İklim sorunu Rusya ve Çin'in katılımı olmadan çözülemez
Biden'ın İklim Özel Temsilcisi Kerry: İklim sorunu Rusya ve Çin'in katılımı olmadan çözülemez
ABD Başkanı Joe Biden'ın İklim Özel Temsilcisi John Kerry, iklim değişikliği sorununun Rusya, Çin ve Hindistan'ın katılımı olmadan çözülemeyeceğini söyledi. 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T22:27+0300
2022-11-02T22:27+0300
dünya
abd
rusya
çin
hindistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102671/87/1026718790_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_2ccac85eb5316b1d337ed4c6efdaf61e.jpg
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki brifingde Kerriy, “iklim değişikliği sorunun Çin olmadan, Rusya olmadan, Hindistan olmadan, müzakere masasına büyük ülkeler, büyük ekonomiler dahil edilmeden çözülemez” dedi.Kerry, özellikle ABD'nin şu ana kadar böyle bir diyaloğu reddeden Çin ile iklim konusundaki müzakerelere açık olduğunu belirtti.ABD Başkanı Joe Biden’ın Mısır'da kasım ayında düzenlenecek olan BM İklim Değişikliği Konferansına katılması bekleniyor.
rusya
çin
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102671/87/1026718790_194:0:3306:2334_1920x0_80_0_0_e258404778808f0f4f15578a138d2361.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, rusya, çin, hindistan
abd, rusya, çin, hindistan

Biden'ın İklim Özel Temsilcisi Kerry: İklim sorunu Rusya ve Çin'in katılımı olmadan çözülemez

22:27 02.11.2022
© REUTERS / Yuri GripasABD Dışişleri Bakanı John Kerry
ABD Dışişleri Bakanı John Kerry - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© REUTERS / Yuri Gripas
Abone olTelegram
ABD Başkanı Joe Biden'ın İklim Özel Temsilcisi John Kerry, iklim değişikliği sorununun Rusya, Çin ve Hindistan'ın katılımı olmadan çözülemeyeceğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki brifingde Kerriy, “iklim değişikliği sorunun Çin olmadan, Rusya olmadan, Hindistan olmadan, müzakere masasına büyük ülkeler, büyük ekonomiler dahil edilmeden çözülemez” dedi.
Kerry, özellikle ABD'nin şu ana kadar böyle bir diyaloğu reddeden Çin ile iklim konusundaki müzakerelere açık olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden’ın Mısır'da kasım ayında düzenlenecek olan BM İklim Değişikliği Konferansına katılması bekleniyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала