https://sputniknews.com.tr/20221102/bakan-mus-ekim-ayi-ihracati-gectigimiz-yilin-ayni-ayina-gore-yuzde-3-artisla-213-milyar-dolar-oldu-1062977752.html

Bakan Muş: Ekim ayı ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 21.3 milyar dolar oldu

Bakan Muş: Ekim ayı ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 21.3 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanı Muş, "Ekim ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 21,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir." dedi. 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T13:42+0300

2022-11-02T13:42+0300

2022-11-02T14:09+0300

ekonomi

mehmet muş

ticaret bakanlığı

ihracat

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Ekim ayı ihracat ve ithalat rakamları açıklandı.Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ekim ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 21,3 milyar dolara yükseldiğini söyledi.Muş "İhracatımız geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk 10 ayında da devam ettirmiş ve her ay olduğu gibi en yüksek aylık ihracat değerine ulaşmıştır" dedi.Ekim ayında ithalat 29,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.Ocak-ekim döneminde ihracat yüzde 15 artışla 209,5 milyar dolara yükseldi.

https://sputniknews.com.tr/20220202/yilin-ilk-ihracat-rakamlari-aciklandi-1053378466.html

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mehmet muş, ticaret bakanlığı, ihracat