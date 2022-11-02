https://sputniknews.com.tr/20221102/bakan-mus-ekim-ayi-ihracati-gectigimiz-yilin-ayni-ayina-gore-yuzde-3-artisla-213-milyar-dolar-oldu-1062977752.html
Bakan Muş: Ekim ayı ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 21.3 milyar dolar oldu
Bakan Muş: Ekim ayı ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 21.3 milyar dolar oldu
Ticaret Bakanı Muş, "Ekim ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 21,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir." dedi. 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T13:42+0300
2022-11-02T13:42+0300
2022-11-02T14:09+0300
ekonomi
mehmet muş
ticaret bakanlığı
ihracat
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Ekim ayı ihracat ve ithalat rakamları açıklandı.Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ekim ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 21,3 milyar dolara yükseldiğini söyledi.Muş "İhracatımız geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk 10 ayında da devam ettirmiş ve her ay olduğu gibi en yüksek aylık ihracat değerine ulaşmıştır" dedi.Ekim ayında ithalat 29,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.Ocak-ekim döneminde ihracat yüzde 15 artışla 209,5 milyar dolara yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20220202/yilin-ilk-ihracat-rakamlari-aciklandi-1053378466.html
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mehmet muş, ticaret bakanlığı, ihracat
mehmet muş, ticaret bakanlığı, ihracat
Bakan Muş: Ekim ayı ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 21.3 milyar dolar oldu
13:42 02.11.2022 (güncellendi: 14:09 02.11.2022) Abone ol
Ticaret Bakanı Muş, "Ekim ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 21,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir." dedi.
Ekim ayı ihracat ve ithalat rakamları açıklandı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ekim ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 21,3 milyar dolara yükseldiğini söyledi.
Muş "İhracatımız geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk 10 ayında da devam ettirmiş ve her ay olduğu gibi en yüksek aylık ihracat değerine ulaşmıştır" dedi.
Ekim ayında ithalat 29,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Ocak-ekim döneminde ihracat yüzde 15 artışla 209,5 milyar dolara yükseldi.