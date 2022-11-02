https://sputniknews.com.tr/20221102/bakan-kurum-100-bin-konutu-iceren-tum-sehirlerimizi-kapsayan-bir-kampanyayi-baslatmak-istiyoruz-1062990317.html

Bakan Kurum: 100 bin konutu içeren, tüm şehirlerimizi kapsayan bir kampanyayı başlatmak istiyoruz

Bakan Kurum: 100 bin konutu içeren, tüm şehirlerimizi kapsayan bir kampanyayı başlatmak istiyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "100 bin konutu içeren, tüm şehirlerimizi kapsayan bir kampanyayı başlatmak istiyoruz, bu sayede yeni... 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T17:55+0300

2022-11-02T17:55+0300

2022-11-02T17:55+0300

türkiye

murat kurum

konut

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelir grubuna yönelik 100 bin konutu içeren sosyal konut kampanyasının detaylarını bu ay içinde açıklayacaklarını belirterek, "Bu sayede yeni projelerin başlangıçlarını da hareketlendireceğiz." dedi.Kurum, Mecliste gazetecilere yaptığı açıklamada emeklileri, şehit ailelerini ve gazileri, gençleri kapsayan alt gelir grubuna yönelik bir sosyal konut projesini hayata geçirdiklerini hatırlatarak, "Şimdi inşallah sıra orta gelir grubunda. Onu da yapacağız. Bu ay açıklamayı hedefliyoruz." diye konuştu.İnşası devam eden projelerde yer alan tüm firmaların sürecin içinde olacağını belirten Kurum, yılda 600 bin konut üretildiğini, yüzde 15-20’sinin bu skalaya girdiğini ifade etti. Kurum, "İnşallah 100 bin konutu içeren, tüm şehirlerimizi kapsayan bir kampanyayı başlatmak istiyoruz. Bu sayede yeni projelerin başlangıçlarını da hareketlendireceğiz. Düşük peşinat, uzun vade olacak. Projenin finansmanına destek vermeleri için bankalarla beraber çalışmalıyız. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile de birlikte çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

türkiye

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Sputnik Türkiye

murat kurum, konut