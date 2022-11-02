https://sputniknews.com.tr/20221102/bakan-koca-tedavi-goren-madencilerin-saglik-durumlarini-acikladi-1062999541.html

Bakan Koca madencilerin sağlık durumlarını açıkladı

Bakan Koca madencilerin sağlık durumlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca Bartın'daki maden kazasında yaralanarak tedavi için İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi getirilerek tedavileri devam eden... 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T22:27+0300

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fahrettin koca

bartın

maden faciası

türkiye

madenci

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Sağlık Bakanı Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavi gören madencilerin son durumlarını paylaştı.Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Koca şunları ifade etti:

bartın

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Sputnik Türkiye

fahrettin koca, bartın, maden faciası, madenci