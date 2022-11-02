https://sputniknews.com.tr/20221102/bakan-koca-tedavi-goren-madencilerin-saglik-durumlarini-acikladi-1062999541.html
Bakan Koca madencilerin sağlık durumlarını açıkladı
Bakan Koca madencilerin sağlık durumlarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca Bartın'daki maden kazasında yaralanarak tedavi için İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi getirilerek tedavileri devam eden... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T22:27+0300
2022-11-02T22:27+0300
2022-11-02T22:57+0300
fahrettin koca
bartın
maden faciası
türkiye
madenci
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Sağlık Bakanı Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavi gören madencilerin son durumlarını paylaştı.Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Koca şunları ifade etti:
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fahrettin koca, bartın, maden faciası, madenci
fahrettin koca, bartın, maden faciası, madenci
Bakan Koca madencilerin sağlık durumlarını açıkladı
22:27 02.11.2022 (güncellendi: 22:57 02.11.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Koca Bartın'daki maden kazasında yaralanarak tedavi için İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi getirilerek tedavileri devam eden madencilerin sağlık durumlarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavi gören madencilerin son durumlarını paylaştı.
Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Koca şunları ifade etti:
"Bartın’daki maden ocağı kazasında yaralanıp, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle tedavi edilen hastamız bugün taburcu oldu. Yanık hastalarımızdan biri ise yoğun bakımdan normal servise çıktı. Diğer hastalarımızın durumu stabil."