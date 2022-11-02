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https://sputniknews.com.tr/20221102/bakan-koca-tedavi-goren-madencilerin-saglik-durumlarini-acikladi-1062999541.html
Bakan Koca madencilerin sağlık durumlarını açıkladı
Bakan Koca madencilerin sağlık durumlarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca Bartın'daki maden kazasında yaralanarak tedavi için İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi getirilerek tedavileri devam eden... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T22:27+0300
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fahrettin koca
bartın
maden faciası
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madenci
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Sağlık Bakanı Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavi gören madencilerin son durumlarını paylaştı.Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Koca şunları ifade etti:
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fahrettin koca, bartın, maden faciası, madenci
fahrettin koca, bartın, maden faciası, madenci

Bakan Koca madencilerin sağlık durumlarını açıkladı

22:27 02.11.2022 (güncellendi: 22:57 02.11.2022)
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© AA
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Sağlık Bakanı Koca Bartın'daki maden kazasında yaralanarak tedavi için İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi getirilerek tedavileri devam eden madencilerin sağlık durumlarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavi gören madencilerin son durumlarını paylaştı.
Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Koca şunları ifade etti:
"Bartın’daki maden ocağı kazasında yaralanıp, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle tedavi edilen hastamız bugün taburcu oldu. Yanık hastalarımızdan biri ise yoğun bakımdan normal servise çıktı. Diğer hastalarımızın durumu stabil."
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