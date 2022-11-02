https://sputniknews.com.tr/20221102/avcilarda-ataturk-anitina-baltali-saldiri-1063001947.html

Avcılar'da Atatürk anıtına baltalı saldırı

Avcılar'da Atatürk anıtına baltalı saldırı

İstanbul Avcılar'da Atatürk anıtına baltayla saldıran M.H.T. (27) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T23:31+0300

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türkiye

avcılar

atatürk

anıt

balta

saldırı

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Avcılar Merkez Mahallesi'nde Namık Kemal ile Marmara Caddesi'nin kesişimindeki Atatürk anıtına saat 17.00 sıralarında saldırı yapıldı. İddiaya göre, M.H.T., elindeki baltayla anıtın kaidesine birkaç defa vurarak, zarar verdi. Ardından baltayı anıta doğru fırlatan M.H.T., bölgede bulunan polis ekibi tarafından gözaltına alındı.Avcılar Kaymakamlığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Atatürk anıtına zarar veren M.H.T. adlı şüpheli şahıs, olay yerinde güvenlik görevlilerimizce yakalanmıştır. Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmaya devam ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20220203/ataturk-anitini-halat-baglayip-yikmak-isteyen-2-kisi-gozaltina-alindi-1053420737.html

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