https://sputniknews.com.tr/20221102/avcilarda-ataturk-anitina-baltali-saldiri-1063001947.html
Avcılar'da Atatürk anıtına baltalı saldırı
Avcılar'da Atatürk anıtına baltalı saldırı
İstanbul Avcılar'da Atatürk anıtına baltayla saldıran M.H.T. (27) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T23:31+0300
2022-11-02T23:31+0300
2022-11-02T23:31+0300
türkiye
avcılar
atatürk
anıt
balta
saldırı
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Avcılar Merkez Mahallesi'nde Namık Kemal ile Marmara Caddesi'nin kesişimindeki Atatürk anıtına saat 17.00 sıralarında saldırı yapıldı. İddiaya göre, M.H.T., elindeki baltayla anıtın kaidesine birkaç defa vurarak, zarar verdi. Ardından baltayı anıta doğru fırlatan M.H.T., bölgede bulunan polis ekibi tarafından gözaltına alındı.Avcılar Kaymakamlığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Atatürk anıtına zarar veren M.H.T. adlı şüpheli şahıs, olay yerinde güvenlik görevlilerimizce yakalanmıştır. Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmaya devam ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220203/ataturk-anitini-halat-baglayip-yikmak-isteyen-2-kisi-gozaltina-alindi-1053420737.html
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avcılar, atatürk, anıt, balta, saldırı
avcılar, atatürk, anıt, balta, saldırı
Avcılar'da Atatürk anıtına baltalı saldırı
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İstanbul Avcılar'da Atatürk anıtına baltayla saldıran M.H.T. (27) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Avcılar Merkez Mahallesi'nde Namık Kemal ile Marmara Caddesi'nin kesişimindeki Atatürk anıtına saat 17.00 sıralarında saldırı yapıldı.
İddiaya göre, M.H.T., elindeki baltayla anıtın kaidesine birkaç defa vurarak, zarar verdi. Ardından baltayı anıta doğru fırlatan M.H.T., bölgede bulunan polis ekibi tarafından gözaltına alındı.
Avcılar Kaymakamlığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Atatürk anıtına zarar veren M.H.T. adlı şüpheli şahıs, olay yerinde güvenlik görevlilerimizce yakalanmıştır. Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturmaya devam ediliyor.