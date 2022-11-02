https://sputniknews.com.tr/20221102/atama-kararlari-resmi-gazetede-1062962943.html
Atama kararları Resmi Gazete'de
Atama kararları Resmi Gazete'de
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T01:54+0300
2022-11-02T01:54+0300
2022-11-02T01:56+0300
türkiye
resmi gazete
hazine ve maliye bakanlığı
recep tayyip erdoğan
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan iş müfettişliğine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren iş müfettiş yardımcıları Adem Abanoz ve Süleyman Çökekci atandı.Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Hazine başkontrolörlüklerine ise Hazine kontrolörleri Muhammet Aksoy ve Fatih Yetişen'in ataması yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığında vergi başmüfettişliklerine de 25 vergi müfettişinin ataması gerçekleştirildi.
https://sputniknews.com.tr/20221028/cumhurbaskani-kararlari-resmi-gazetede-3-ilde-kesin-korunacak-hassas-alan-ilani-1062789271.html
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resmi gazete, hazine ve maliye bakanlığı, recep tayyip erdoğan, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
resmi gazete, hazine ve maliye bakanlığı, recep tayyip erdoğan, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
Atama kararları Resmi Gazete'de
01:54 02.11.2022 (güncellendi: 01:56 02.11.2022) Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan iş müfettişliğine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren iş müfettiş yardımcıları Adem Abanoz ve Süleyman Çökekci atandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Hazine başkontrolörlüklerine ise Hazine kontrolörleri Muhammet Aksoy ve Fatih Yetişen'in ataması yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığında vergi başmüfettişliklerine de 25 vergi müfettişinin ataması gerçekleştirildi.