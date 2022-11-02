Askeri uzman Dr. Koşkin: Rusya’nın olmadığı tahıl koridoru etkinliğini kaybeder

“Rusya’nın katılımı olmadan tahıl koridorunun etkinliğini ve verimliliğini tamamen ve büsbütün kaybedeceği açık. Zira Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamındaki deniz taşımacılığının güvenliği ve istikrarı sağlamaktaki baş rol Rusya’ya ait. Ukrayna’dan gıda ürünleri taşıyan yük gemileri, Ukrayna ve İngiltere kaynaklı provokasyonlar ve saldırılar karşısında çok savunmasız olur. Zira Rus gemilerine karşı saldırıların arkasında İngilizler duruyor. Onlar bu saldırının küratörü, Ukraynalılar ise fail. Londra, tahıl koridorunun temelini yıkarak Karadeniz’deki istikrarı tamamen bozmaya çalışıyor. Rusya anlaşmaya dönmeseydi şimdi tahıl koridorundan geçen tek bir gemi olası İngiltere-Ukrayna provokasyonlarına karşı güvende olmazdı.”