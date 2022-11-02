https://sputniknews.com.tr/20221102/askeri-uzman-dr-koskin-rusyanin-olmadigi-tahil-koridoru-etkinligini-kaybeder-1062997108.html
Askeri uzman Dr. Koşkin: Rusya’nın olmadığı tahıl koridoru etkinliğini kaybeder
Askeri uzman Dr. Koşkin: Rusya’nın olmadığı tahıl koridoru etkinliğini kaybeder
Türkiye’nin de çabalarıyla Rusya’nın tahıl anlaşmasına geri dönmesini değerlendiren Rus uzman Koşkin, tahıl koridorunun Rusya olmadan tamamen etkinliğini... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T21:04+0300
2022-11-02T21:04+0300
2022-11-02T21:04+0300
görüş
tahıl
rusya
türkiye
karadeniz
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Plehanov Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı askeri uzman Dr. Andrey Koşkin, Sputnik’e açıklamasında, şu değerlendirmede bulundu:Karadeniz tahıl girişiminin süresinin 19 Kasım’da çıktığı biliniyor. Koşkin, anlaşmanın bu zor koşullarda uzatılma olasılığıyla ilgili soru üzerine şunu dedi:
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Amur Gadjiev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Amur Gadjiev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
tahıl, rusya, türkiye, karadeniz
tahıl, rusya, türkiye, karadeniz
Askeri uzman Dr. Koşkin: Rusya’nın olmadığı tahıl koridoru etkinliğini kaybeder
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Özel
Türkiye’nin de çabalarıyla Rusya’nın tahıl anlaşmasına geri dönmesini değerlendiren Rus uzman Koşkin, tahıl koridorunun Rusya olmadan tamamen etkinliğini kaybedeceğini belirtti.
Plehanov Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı askeri uzman Dr. Andrey Koşkin, Sputnik’e açıklamasında, şu değerlendirmede bulundu:
“Rusya’nın katılımı olmadan tahıl koridorunun etkinliğini ve verimliliğini tamamen ve büsbütün kaybedeceği açık. Zira Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamındaki deniz taşımacılığının güvenliği ve istikrarı sağlamaktaki baş rol Rusya’ya ait. Ukrayna’dan gıda ürünleri taşıyan yük gemileri, Ukrayna ve İngiltere kaynaklı provokasyonlar ve saldırılar karşısında çok savunmasız olur. Zira Rus gemilerine karşı saldırıların arkasında İngilizler duruyor. Onlar bu saldırının küratörü, Ukraynalılar ise fail. Londra, tahıl koridorunun temelini yıkarak Karadeniz’deki istikrarı tamamen bozmaya çalışıyor. Rusya anlaşmaya dönmeseydi şimdi tahıl koridorundan geçen tek bir gemi olası İngiltere-Ukrayna provokasyonlarına karşı güvende olmazdı.”
Karadeniz tahıl girişiminin süresinin 19 Kasım’da çıktığı biliniyor. Koşkin, anlaşmanın bu zor koşullarda uzatılma olasılığıyla ilgili soru üzerine şunu dedi:
“Rusya hiçbir zaman Karadeniz girişiminden vazgeçmedi. Ama gerektiği gibi hayata geçirilmesi için İstanbul anlaşmasına tam uyulacağı yönünde tüm tarafların vereceği garantilere ihtiyaç var. İnsani koridorun askeri amaçlarla kullanılması kabul edilemez. Ayrıca paket anlaşmasının kısmen değil tümüyle yerine getirilmesi gerekiyor. Rusya, varılan anlaşmalara sıkı sıkıya uyma konusunda sağlam garantiler alırsa, tahıl anlaşmasını uzatmayı reddetmek için hiçbir nedeni kalmayacak.”