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Antalya’da 4.7 büyüklüğünde deprem
Antalya’da 4.7 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Kumluca açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili bir olumsuz durumun meydana gelmediği bildirildi. 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T20:53+0300
2022-11-02T20:53+0300
2022-11-02T21:05+0300
antalya
deprem
son dakika
türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20:41'de Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Antalya'nın Kumluca ilçesine 68.33 km uzaklıkta olan deprem yerin 22.35 km derinliğinde meydana geldi. Deprem Antalya'da hafif hissedilirken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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antalya, deprem, son dakika
antalya, deprem, son dakika
Antalya’da 4.7 büyüklüğünde deprem
20:53 02.11.2022 (güncellendi: 21:05 02.11.2022) Abone ol
Antalya'nın Kumluca açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili bir olumsuz durumun meydana gelmediği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20:41'de Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Antalya'nın Kumluca ilçesine 68.33 km uzaklıkta olan deprem yerin 22.35 km derinliğinde meydana geldi. Deprem Antalya'da hafif hissedilirken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.