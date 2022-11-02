Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221102/antalyada-47-buyuklugunde-deprem-1062996796.html
Antalya’da 4.7 büyüklüğünde deprem
Antalya’da 4.7 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Kumluca açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili bir olumsuz durumun meydana gelmediği bildirildi. 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T20:53+0300
2022-11-02T21:05+0300
antalya
deprem
son dakika
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053065698_0:28:641:388_1920x0_80_0_0_6b6c7aaf1ef5fffb153fe304508ff2b5.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20:41'de Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Antalya'nın Kumluca ilçesine 68.33 km uzaklıkta olan deprem yerin 22.35 km derinliğinde meydana geldi. Deprem Antalya'da hafif hissedilirken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
antalya
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053065698_5:0:522:388_1920x0_80_0_0_9692aaf6e885688f79c9247c564a8221.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antalya, deprem, son dakika
antalya, deprem, son dakika

Antalya’da 4.7 büyüklüğünde deprem

20:53 02.11.2022 (güncellendi: 21:05 02.11.2022)
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© DHA
Abone olTelegram
Antalya'nın Kumluca açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili bir olumsuz durumun meydana gelmediği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20:41'de Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Antalya'nın Kumluca ilçesine 68.33 km uzaklıkta olan deprem yerin 22.35 km derinliğinde meydana geldi. Deprem Antalya'da hafif hissedilirken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала