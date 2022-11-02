https://sputniknews.com.tr/20221102/antalyada-47-buyuklugunde-deprem-1062996796.html

Antalya’da 4.7 büyüklüğünde deprem

Antalya’da 4.7 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Kumluca açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili bir olumsuz durumun meydana gelmediği bildirildi. 02.11.2022, Sputnik Türkiye

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antalya

deprem

son dakika

türkiye

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20:41'de Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Antalya'nın Kumluca ilçesine 68.33 km uzaklıkta olan deprem yerin 22.35 km derinliğinde meydana geldi. Deprem Antalya'da hafif hissedilirken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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