https://sputniknews.com.tr/20221102/ankarada-2-gundur-kayip-olan-universite-ogrencisi-gencin-cansiz-bedenine-ulasildi-1062968241.html

Ankara’da 2 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi gencin cansız bedenine ulaşıldı

Ankara’da 2 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi gencin cansız bedenine ulaşıldı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde Eymir Gölü civarında kaybolan 19 yaşındaki üniversite ikinci sınıf öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı. 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T09:53+0300

2022-11-02T09:53+0300

2022-11-02T09:53+0300

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ankara

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üniversite

öğrenci

intihar

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Edinilen bilgilere göre, Ankara’da kendisinden iki gündür haber alınamayan 19 yaşındaki Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Doğanay Demirtaş’ın cansız bedenine ulaşıldı.Çankaya ilçesinde bulunan Eymir Gölü’nün kenarındaki bir restoranın arka kısmında kendini asarak yaşamına son verdiği belirlenen Demirtaş’ın cesedinin otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğü öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20221101/19-yasindaki-kayip-universite-ogrencisi-eymir-golunde-araniyor-1062946189.html

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