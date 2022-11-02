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https://sputniknews.com.tr/20221102/ankarada-2-gundur-kayip-olan-universite-ogrencisi-gencin-cansiz-bedenine-ulasildi-1062968241.html
Ankara’da 2 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi gencin cansız bedenine ulaşıldı
Ankara’da 2 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi gencin cansız bedenine ulaşıldı
Ankara’nın Çankaya ilçesinde Eymir Gölü civarında kaybolan 19 yaşındaki üniversite ikinci sınıf öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı. 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T09:53+0300
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türkiye
ankara
kayıp
üniversite
öğrenci
intihar
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Edinilen bilgilere göre, Ankara’da kendisinden iki gündür haber alınamayan 19 yaşındaki Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Doğanay Demirtaş’ın cansız bedenine ulaşıldı.Çankaya ilçesinde bulunan Eymir Gölü’nün kenarındaki bir restoranın arka kısmında kendini asarak yaşamına son verdiği belirlenen Demirtaş’ın cesedinin otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğü öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221101/19-yasindaki-kayip-universite-ogrencisi-eymir-golunde-araniyor-1062946189.html
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ankara, kayıp, üniversite, öğrenci, intihar
ankara, kayıp, üniversite, öğrenci, intihar

Ankara’da 2 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi gencin cansız bedenine ulaşıldı

09:53 02.11.2022
© İHAAnkara’nın Çankaya ilçesinde Eymir Gölü civarında kaybolan 19 yaşındaki üniversite ikinci sınıf öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı.
Ankara’nın Çankaya ilçesinde Eymir Gölü civarında kaybolan 19 yaşındaki üniversite ikinci sınıf öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© İHA
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Ankara’nın Çankaya ilçesinde Eymir Gölü civarında kaybolan 19 yaşındaki üniversite ikinci sınıf öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı.
Edinilen bilgilere göre, Ankara’da kendisinden iki gündür haber alınamayan 19 yaşındaki Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Doğanay Demirtaş’ın cansız bedenine ulaşıldı.
Çankaya ilçesinde bulunan Eymir Gölü’nün kenarındaki bir restoranın arka kısmında kendini asarak yaşamına son verdiği belirlenen Demirtaş’ın cesedinin otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğü öğrenildi.
19 yaşındaki kayıp üniversite öğrencisi, Eymir Gölü'nde aranıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
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19 yaşındaki kayıp üniversite öğrencisi, Eymir Gölü'nde aranıyor
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