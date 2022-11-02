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https://sputniknews.com.tr/20221102/almanya-sirbistan-ab-ile-rusya-arasinda-secim-yapmali-1062987353.html
Almanya: Sırbistan, AB ile Rusya arasında seçim yapmalı
Almanya: Sırbistan, AB ile Rusya arasında seçim yapmalı
Alman hükümetinden bir yetkili, Belgrad'ın Kosova'da artan gerilimler nedeniyle ordusunu yüksek alarma geçirdiği yönündeki açıklamaları üzerine Sırbistan'ın... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T16:07+0300
2022-11-02T16:07+0300
dünya
sırbistan
kosova
aleksandr vucic
almanya
rusya
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Almanya, Batı Balkanlar zirvesinin arifesinde tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Kosova ile artan gerilime ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in orduyu teyakkuza geçirmesine dair açıklama yaptı.Alman hükümetinden ismi belirtilmeyen bir yetkili, Guardian gazetesine verdiği demeçte Belgrad'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılmak mı yoksa Rusya ile daha derin bağlar geliştirmek mi istediğine karar vermesi gerektiğini söyledi."Karar ihtiyacı doruğa çıkıyor" diyen yetkili, "Sırbistan ile ilişki karmaşık; gölgeler kadar ışık da mevcut. Sırbistan'ın Rusya ile ilişkileri kesinlikle gölgelerin bir parçası" ifadelerini kullandı.Yetkili, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic'in geçen ay Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile dış politika konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunmayı öngören anlaşma imzalaması karşısında Berlin'in 'şaşırdığını ve hayal kırıklığına uğradığını' dile getirdi.Vucic'in 'Avrupa'ya giden yolu seçmesi halinde bir bütün olarak AB'den ve Alman hükümetinden destek alacağını' taahhüt ederek "Diğer yolu seçerse, bunun sonuçları olacaktır" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221101/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-orduya-hazir-ol-emri-verdi-1062942735.html
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sırbistan, kosova, aleksandr vucic, almanya, rusya
sırbistan, kosova, aleksandr vucic, almanya, rusya

Almanya: Sırbistan, AB ile Rusya arasında seçim yapmalı

16:07 02.11.2022
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinAleksandar Vucic - Putin
Aleksandar Vucic - Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© Sputnik
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Alman hükümetinden bir yetkili, Belgrad'ın Kosova'da artan gerilimler nedeniyle ordusunu yüksek alarma geçirdiği yönündeki açıklamaları üzerine Sırbistan'ın AB'ye katılmak mı yoksa Rusya ile daha derin bağlar geliştirmek mi istediğine karar vermesi gerektiğini savundu.
Almanya, Batı Balkanlar zirvesinin arifesinde tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Kosova ile artan gerilime ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in orduyu teyakkuza geçirmesine dair açıklama yaptı.
Alman hükümetinden ismi belirtilmeyen bir yetkili, Guardian gazetesine verdiği demeçte Belgrad'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılmak mı yoksa Rusya ile daha derin bağlar geliştirmek mi istediğine karar vermesi gerektiğini söyledi.
"Karar ihtiyacı doruğa çıkıyor" diyen yetkili, "Sırbistan ile ilişki karmaşık; gölgeler kadar ışık da mevcut. Sırbistan'ın Rusya ile ilişkileri kesinlikle gölgelerin bir parçası" ifadelerini kullandı.
Yetkili, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic'in geçen ay Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile dış politika konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunmayı öngören anlaşma imzalaması karşısında Berlin'in 'şaşırdığını ve hayal kırıklığına uğradığını' dile getirdi.
Vucic'in 'Avrupa'ya giden yolu seçmesi halinde bir bütün olarak AB'den ve Alman hükümetinden destek alacağını' taahhüt ederek "Diğer yolu seçerse, bunun sonuçları olacaktır" dedi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
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