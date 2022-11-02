https://sputniknews.com.tr/20221102/almanya-sirbistan-ab-ile-rusya-arasinda-secim-yapmali-1062987353.html

Almanya: Sırbistan, AB ile Rusya arasında seçim yapmalı

Almanya: Sırbistan, AB ile Rusya arasında seçim yapmalı

Alman hükümetinden bir yetkili, Belgrad'ın Kosova'da artan gerilimler nedeniyle ordusunu yüksek alarma geçirdiği yönündeki açıklamaları üzerine Sırbistan'ın... 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T16:07+0300

2022-11-02T16:07+0300

2022-11-02T16:07+0300

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Almanya, Batı Balkanlar zirvesinin arifesinde tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Kosova ile artan gerilime ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in orduyu teyakkuza geçirmesine dair açıklama yaptı.Alman hükümetinden ismi belirtilmeyen bir yetkili, Guardian gazetesine verdiği demeçte Belgrad'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılmak mı yoksa Rusya ile daha derin bağlar geliştirmek mi istediğine karar vermesi gerektiğini söyledi."Karar ihtiyacı doruğa çıkıyor" diyen yetkili, "Sırbistan ile ilişki karmaşık; gölgeler kadar ışık da mevcut. Sırbistan'ın Rusya ile ilişkileri kesinlikle gölgelerin bir parçası" ifadelerini kullandı.Yetkili, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic'in geçen ay Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile dış politika konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunmayı öngören anlaşma imzalaması karşısında Berlin'in 'şaşırdığını ve hayal kırıklığına uğradığını' dile getirdi.Vucic'in 'Avrupa'ya giden yolu seçmesi halinde bir bütün olarak AB'den ve Alman hükümetinden destek alacağını' taahhüt ederek "Diğer yolu seçerse, bunun sonuçları olacaktır" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221101/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-orduya-hazir-ol-emri-verdi-1062942735.html

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sırbistan, kosova, aleksandr vucic, almanya, rusya