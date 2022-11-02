https://sputniknews.com.tr/20221102/almanya-scholz-tahil-ihracatinin-surdurulmesine-iliskin-turkiyenin-faaliyetini-takdir-etti-1062964993.html
Almanya: Scholz, tahıl ihracatının sürdürülmesine ilişkin Türkiye’nin faaliyetini takdir etti
Almanya: Scholz, tahıl ihracatının sürdürülmesine ilişkin Türkiye’nin faaliyetini takdir etti
Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Türkiye’nin, Karadeniz Tahıl Girişimi aracığıyla Ukrayna'dan tahıl ihracatının sürdürülmesi konusundaki faaliyetini takdir... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T04:28+0300
2022-11-02T04:28+0300
2022-11-02T04:28+0300
ukrayna krizi
olaf scholz
recep tayyip erdoğan
almanya
tahıl
ukrayna
türkiye
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Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Şansölye Olaf Scholz’un Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.Scholz ve Erdoğan’ın bölgedeki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunduğunu aktaran Hebestreit, "Şansölye Scholz, Türkiye’nin Karadeniz Tahıl Girişimi aracığıyla Ukrayna'dan tahıl ihracatının sürdürülmesine ilişkin faaliyetini takdir etti" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221101/cumhurbaskani-erdogan-almanya-basbakani-scholz-ile-telefonda-gorustu-1062946587.html
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olaf scholz, recep tayyip erdoğan, almanya, tahıl, ukrayna, türkiye
olaf scholz, recep tayyip erdoğan, almanya, tahıl, ukrayna, türkiye
Almanya: Scholz, tahıl ihracatının sürdürülmesine ilişkin Türkiye’nin faaliyetini takdir etti
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Türkiye’nin, Karadeniz Tahıl Girişimi aracığıyla Ukrayna'dan tahıl ihracatının sürdürülmesi konusundaki faaliyetini takdir ettiği bildirildi.
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Şansölye Olaf Scholz’un Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.
Scholz ve Erdoğan’ın bölgedeki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunduğunu aktaran Hebestreit, "Şansölye Scholz, Türkiye’nin Karadeniz Tahıl Girişimi aracığıyla Ukrayna'dan tahıl ihracatının sürdürülmesine ilişkin faaliyetini takdir etti" ifadesini kullandı.