https://sputniknews.com.tr/20221102/almanya-scholz-tahil-ihracatinin-surdurulmesine-iliskin-turkiyenin-faaliyetini-takdir-etti-1062964993.html

Almanya: Scholz, tahıl ihracatının sürdürülmesine ilişkin Türkiye’nin faaliyetini takdir etti

Almanya: Scholz, tahıl ihracatının sürdürülmesine ilişkin Türkiye’nin faaliyetini takdir etti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Türkiye’nin, Karadeniz Tahıl Girişimi aracığıyla Ukrayna'dan tahıl ihracatının sürdürülmesi konusundaki faaliyetini takdir... 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T04:28+0300

2022-11-02T04:28+0300

2022-11-02T04:28+0300

ukrayna krizi

olaf scholz

recep tayyip erdoğan

almanya

tahıl

ukrayna

türkiye

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Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Şansölye Olaf Scholz’un Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.Scholz ve Erdoğan’ın bölgedeki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunduğunu aktaran Hebestreit, "Şansölye Scholz, Türkiye’nin Karadeniz Tahıl Girişimi aracığıyla Ukrayna'dan tahıl ihracatının sürdürülmesine ilişkin faaliyetini takdir etti" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221101/cumhurbaskani-erdogan-almanya-basbakani-scholz-ile-telefonda-gorustu-1062946587.html

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olaf scholz, recep tayyip erdoğan, almanya, tahıl, ukrayna, türkiye