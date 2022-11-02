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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221102/almanya-scholz-tahil-ihracatinin-surdurulmesine-iliskin-turkiyenin-faaliyetini-takdir-etti-1062964993.html
Almanya: Scholz, tahıl ihracatının sürdürülmesine ilişkin Türkiye’nin faaliyetini takdir etti
Almanya: Scholz, tahıl ihracatının sürdürülmesine ilişkin Türkiye’nin faaliyetini takdir etti
Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Türkiye’nin, Karadeniz Tahıl Girişimi aracığıyla Ukrayna'dan tahıl ihracatının sürdürülmesi konusundaki faaliyetini takdir... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T04:28+0300
2022-11-02T04:28+0300
ukrayna krizi
olaf scholz
recep tayyip erdoğan
almanya
tahıl
ukrayna
türkiye
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Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Şansölye Olaf Scholz’un Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.Scholz ve Erdoğan’ın bölgedeki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunduğunu aktaran Hebestreit, "Şansölye Scholz, Türkiye’nin Karadeniz Tahıl Girişimi aracığıyla Ukrayna'dan tahıl ihracatının sürdürülmesine ilişkin faaliyetini takdir etti" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221101/cumhurbaskani-erdogan-almanya-basbakani-scholz-ile-telefonda-gorustu-1062946587.html
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olaf scholz, recep tayyip erdoğan, almanya, tahıl, ukrayna, türkiye
olaf scholz, recep tayyip erdoğan, almanya, tahıl, ukrayna, türkiye

Almanya: Scholz, tahıl ihracatının sürdürülmesine ilişkin Türkiye’nin faaliyetini takdir etti

04:28 02.11.2022
© AAOlaf Scholz - Recep Tayyip Erdoğan
Olaf Scholz - Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© AA
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Türkiye’nin, Karadeniz Tahıl Girişimi aracığıyla Ukrayna'dan tahıl ihracatının sürdürülmesi konusundaki faaliyetini takdir ettiği bildirildi.
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Şansölye Olaf Scholz’un Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.
Scholz ve Erdoğan’ın bölgedeki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunduğunu aktaran Hebestreit, "Şansölye Scholz, Türkiye’nin Karadeniz Tahıl Girişimi aracığıyla Ukrayna'dan tahıl ihracatının sürdürülmesine ilişkin faaliyetini takdir etti" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü
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