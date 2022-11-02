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Akşener: Togg projesini geç kalmış olmakla birlikte, son derece kıymetli buluyoruz
Akşener: Togg projesini geç kalmış olmakla birlikte, son derece kıymetli buluyoruz
İYİ Parti lideri Akşener, "Togg projesini geç kalmış olmakla birlikte, son derece kıymetli buluyoruz" dedi. 02.11.2022, Sputnik Türkiye
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politika
meral akşener
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis 'teki grup toplantısında konuştu.Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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meral akşener, iyi parti, tbmm
meral akşener, iyi parti, tbmm

Akşener: Togg projesini geç kalmış olmakla birlikte, son derece kıymetli buluyoruz

10:53 02.11.2022 (güncellendi: 11:27 02.11.2022)
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© AA
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İYİ Parti lideri Akşener, "Togg projesini geç kalmış olmakla birlikte, son derece kıymetli buluyoruz" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis 'teki grup toplantısında konuştu.
Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Kur korumalı mevduata, şu ana kadarki katılım, sadece, 2.3 milyon kişi. Evet yanlış duymadınız. 85 milyonluk Türkiye’de, sadece 2.3 milyon kişi, kur korumalı mevduat hesabına sahip.
Merkez Bankası Başkanı yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 60.4’ten, yüzde 65.2’ye çıkarmış. Oysaki 2022 yılı için öngördükleri enflasyon hedefi yüzde 9.8’di.
TOGG projesini geç kalmış olmakla birlikte, son derece kıymetli buluyoruz. Elbette memnunuz. Fakat, TOGG üzerinden yürüttüğünüz geçmişi kötüleme ve yalanlarınıza karşıyız.
İç piyasadaki daralmanın üzerine, iktidarın, kafasına estikçe, ÖTV’ye zam yaparak oluşturduğu, hukuksuzluk görüntüsü de eklenince, bugün Türkiye, küresel otomotiv yatırımlarının da maalesef dışında kalmış durumda. Bu yatırımlar artık, ülkemiz yerine, Polonya, Çekya, Slovenya gibi ülkelere kayıyor.
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