https://sputniknews.com.tr/20221102/ak-parti-sozcusu-celik-cumhurbaskanimiz-recep-tayyip-erdogan-bir-devrimcidir-1062999611.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir devrimcidir
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir devrimcidir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye' kampanyası kapsamında düzenlenen etkinlikte gençlerle buluştu. Çelik, "Cumhurbaşkanımız... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T22:26+0300
2022-11-02T22:26+0300
2022-11-02T22:27+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ömer çelik
devrimci
ak parti
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması' kampanyası kapsamında Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Şehitlik Uyanık Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu. Düzenlenen etkinliğe Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ülkü Efe Demirhan ve partili gençler katıldı. Etkinlikte gençlere seslenen Çelik, "Cumhuriyetimiz 100'üncü yaşına giriyor ama yaş aldıkça yaşlanmıyor. Her zaman genç bir Cumhuriyete sahibiz. Cumhuriyet herkese çok yakışır ancak en çok gençlere yakışır" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin kuruluşundan bu yana Türkiye için önemli gelişmelere imza attığını söyleyen Çelik, "Cumhurbaşkanımızın imza attığı en önemli devrim özgüven devrimidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir devrimcidir. Yapamayız diyenlere karşı yaparız, engelleri aşamayız diyenlere karşı aşarız ve tuzakları bozamayız diyenlere karşı bozarız demiştir" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Partili gençleri 'muhafazakar devrimciler' olarak nitelendirdiğini söyleyen Çelik, "Bu niteleme Türkiye'yi Türkiye yapan değerlere sonuna kadar sahip çıkmak, her ne pahasında olursa olsun bu değerleri muhafaza etmek ve aynı zamanda Türkiye'nin önündeki engelleri devrimci tavırla ve gereken reformları gerçekleştirerek aşmasını sağlamak anlamına gelmektedir" dedi.'Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir'"Bugün burada farklı mezheplerden, farklı aidiyetleri olan ve farklı düşünceler taşıyan arkadaşlarımız olabilir. Herkesin başımızın üstünde yeri var" diyen Çelik, "Türkiye 100 yılını inşa ettiğimiz bu dönemde 2023 seçimlerinde şunu yüksek sesle söylemeliyiz: 'Kuşkusuz hepimizin adları farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir" açıklamalarında bulundu.'Tahıl anlaşmasında en büyük pay sahibi Erdoğan'dır'"Aşamayacağımız hiçbir engel, çözemeyeceğimiz hiçbir kriz yok" diyen Çelik, şu ifadeleri kullandı:Çelik, konuşmalarının ardından etkinliğe katılan gençlere nohut pilav ikram etti ve daha sonrasında gençlerle hediyeler dağıttı.
https://sputniknews.com.tr/20221102/erdogan-pragda-kimle-konussam-sayin-putinin-aleyhine-konusuyor-yanlis-yapiyorsunuz-diyorum-1062999069.html
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recep tayyip erdoğan, ömer çelik, devrimci, ak parti
recep tayyip erdoğan, ömer çelik, devrimci, ak parti
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir devrimcidir
22:26 02.11.2022 (güncellendi: 22:27 02.11.2022) Abone ol
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye' kampanyası kapsamında düzenlenen etkinlikte gençlerle buluştu. Çelik, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir devrimcidir. Yapamayız diyenlere karşı yaparız, engelleri aşamayız diyenlere karşı aşarız ve tuzakları bozamayız diyenlere karşı bozarız demiştir" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması' kampanyası kapsamında Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Şehitlik Uyanık Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu.
Düzenlenen etkinliğe Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ülkü Efe Demirhan ve partili gençler katıldı. Etkinlikte gençlere seslenen Çelik, "Cumhuriyetimiz 100'üncü yaşına giriyor ama yaş aldıkça yaşlanmıyor. Her zaman genç bir Cumhuriyete sahibiz. Cumhuriyet herkese çok yakışır ancak en çok gençlere yakışır" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin kuruluşundan bu yana Türkiye için önemli gelişmelere imza attığını söyleyen Çelik, "Cumhurbaşkanımızın imza attığı en önemli devrim özgüven devrimidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir devrimcidir. Yapamayız diyenlere karşı yaparız, engelleri aşamayız diyenlere karşı aşarız ve tuzakları bozamayız diyenlere karşı bozarız demiştir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Partili gençleri 'muhafazakar devrimciler' olarak nitelendirdiğini söyleyen Çelik, "Bu niteleme Türkiye'yi Türkiye yapan değerlere sonuna kadar sahip çıkmak, her ne pahasında olursa olsun bu değerleri muhafaza etmek ve aynı zamanda Türkiye'nin önündeki engelleri devrimci tavırla ve gereken reformları gerçekleştirerek aşmasını sağlamak anlamına gelmektedir" dedi.
'Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir'
"Bugün burada farklı mezheplerden, farklı aidiyetleri olan ve farklı düşünceler taşıyan arkadaşlarımız olabilir. Herkesin başımızın üstünde yeri var" diyen Çelik, "Türkiye 100 yılını inşa ettiğimiz bu dönemde 2023 seçimlerinde şunu yüksek sesle söylemeliyiz: 'Kuşkusuz hepimizin adları farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir" açıklamalarında bulundu.
'Tahıl anlaşmasında en büyük pay sahibi Erdoğan'dır'
"Aşamayacağımız hiçbir engel, çözemeyeceğimiz hiçbir kriz yok" diyen Çelik, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin ne konuma geldiğini Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu diplomatik performansta görüyorsunuz. Bundan 3-4 sene evvel dünyada bir gıda krizi, bir enerji krizi yaşanacak deseniz herkes açısından çok şaşırtıcı olurdu ama bakın Rusya'yla yapılan tahıl anlaşması olmasaydı dünya gerçekten bir açlık kriziyle karşı karşıya kalacaktı. Hem sayın Putin'in hem sayın Zelenski açıkça ifade ediyorlar ki; bu anlaşmanın gerçekleşmesinde en büyük pay sahibi sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bakın geçen gün Rusya tahıl anlaşmasını askıya aldığını açıkladı. Dün sayın Cumhurbaşkanımız Putin'le görüştü ve bugün saat 12.00'den itibaren bu görüşmenin üzerine tahıl sevkiyatı tekrar başladı. Demek ki dünyanın, dünyadaki bu krizlerle muhatap olanların şunu öğrenmesi gerekiyor, diplomasinin kilitlendiği çözümlerin bittiği yerde çözümün adresi Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'dir."
Çelik, konuşmalarının ardından etkinliğe katılan gençlere nohut pilav ikram etti ve daha sonrasında gençlerle hediyeler dağıttı.