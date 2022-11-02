https://sputniknews.com.tr/20221102/afrikali-market-zinciri-kripto-parayla-alisverise-hazirlaniyor-1062962747.html

Afrikalı market zinciri kripto parayla alışverişe hazırlanıyor

Afrikalı market zinciri kripto parayla alışverişe hazırlanıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük süper market zincirlerinden Pick n Pay, alışverişlerde kripto para kullanımını uygulamaya koymaya hazırlanıyor. 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T01:38+0300

2022-11-02T01:38+0300

2022-11-02T01:41+0300

ekonomi

süpermaret

pick n pay

pilot

kripto para

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Süpermarket zinciri Pick n Pay, 10 pilot şubede başarıyla uygulanan kripto para ile ödemenin 29 şubede daha test edileceğini duyurdu.Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, Pick n Pay'den yapılan açıklamada, şimdiye kadar Batı Cape eyaletindeki 10 pilot şubede başarıyla uygulanan kripto para ile ödeme yönteminin gelecek aylar itibarıyla 29 şubede de test edilmeye başlanacağı belirtildi.Güney Afrika Finansal Sektör Davranış Otoritesi, daha önce ülkede kripto paraları resmi finansal bir ürün olarak kabul etmişti. Bu durum kripto paraların ülkede ana ödeme yöntemi olarak kullanılmasının yasal olarak önünü açmıştı.Pick n Pay'in Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana, Zambiya, Zimbabve, Mozambik, Lesotho, Namibya ve Mauritius'da toplamda 2 bine yakın şubesi bulunuyor.Söz konusu market zincirinde kripto para kullanımına geçilmesinin, gelecekte bölgede bu ödeme seçeneğinin yaygınlaşmasına öncülük etmesi bekleniyor.

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