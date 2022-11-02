https://sputniknews.com.tr/20221102/afrikali-market-zinciri-kripto-parayla-alisverise-hazirlaniyor-1062962747.html
Afrikalı market zinciri kripto parayla alışverişe hazırlanıyor
Afrikalı market zinciri kripto parayla alışverişe hazırlanıyor
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük süper market zincirlerinden Pick n Pay, alışverişlerde kripto para kullanımını uygulamaya koymaya hazırlanıyor. 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T01:38+0300
2022-11-02T01:38+0300
2022-11-02T01:41+0300
ekonomi
süpermaret
pick n pay
pilot
kripto para
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Süpermarket zinciri Pick n Pay, 10 pilot şubede başarıyla uygulanan kripto para ile ödemenin 29 şubede daha test edileceğini duyurdu.Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, Pick n Pay'den yapılan açıklamada, şimdiye kadar Batı Cape eyaletindeki 10 pilot şubede başarıyla uygulanan kripto para ile ödeme yönteminin gelecek aylar itibarıyla 29 şubede de test edilmeye başlanacağı belirtildi.Güney Afrika Finansal Sektör Davranış Otoritesi, daha önce ülkede kripto paraları resmi finansal bir ürün olarak kabul etmişti. Bu durum kripto paraların ülkede ana ödeme yöntemi olarak kullanılmasının yasal olarak önünü açmıştı.Pick n Pay'in Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana, Zambiya, Zimbabve, Mozambik, Lesotho, Namibya ve Mauritius'da toplamda 2 bine yakın şubesi bulunuyor.Söz konusu market zincirinde kripto para kullanımına geçilmesinin, gelecekte bölgede bu ödeme seçeneğinin yaygınlaşmasına öncülük etmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20221028/2023te-kullanima-sunulacak-dijital-turk-lirasinin-kripto-paralardan-farklari-neler-olacak-1062798036.html
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süpermaret, pick n pay, pilot, kripto para
süpermaret, pick n pay, pilot, kripto para
Afrikalı market zinciri kripto parayla alışverişe hazırlanıyor
01:38 02.11.2022 (güncellendi: 01:41 02.11.2022) Abone ol
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük süper market zincirlerinden Pick n Pay, alışverişlerde kripto para kullanımını uygulamaya koymaya hazırlanıyor.
Süpermarket zinciri Pick n Pay, 10 pilot şubede başarıyla uygulanan kripto para ile ödemenin 29 şubede daha test edileceğini duyurdu.
Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, Pick n Pay'den yapılan açıklamada, şimdiye kadar Batı Cape eyaletindeki 10 pilot şubede başarıyla uygulanan kripto para ile ödeme yönteminin gelecek aylar itibarıyla 29 şubede de test edilmeye başlanacağı belirtildi.
Güney Afrika Finansal Sektör Davranış Otoritesi, daha önce ülkede kripto paraları resmi finansal bir ürün olarak kabul etmişti. Bu durum kripto paraların ülkede ana ödeme yöntemi olarak kullanılmasının yasal olarak önünü açmıştı.
Pick n Pay'in Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana, Zambiya, Zimbabve, Mozambik, Lesotho, Namibya ve Mauritius'da toplamda 2 bine yakın şubesi bulunuyor.
Söz konusu market zincirinde kripto para kullanımına geçilmesinin, gelecekte bölgede bu ödeme seçeneğinin yaygınlaşmasına öncülük etmesi bekleniyor.