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Afrikalı market zinciri kripto parayla alışverişe hazırlanıyor
Afrikalı market zinciri kripto parayla alışverişe hazırlanıyor
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük süper market zincirlerinden Pick n Pay, alışverişlerde kripto para kullanımını uygulamaya koymaya hazırlanıyor. 02.11.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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pick n pay
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Süpermarket zinciri Pick n Pay, 10 pilot şubede başarıyla uygulanan kripto para ile ödemenin 29 şubede daha test edileceğini duyurdu.Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, Pick n Pay'den yapılan açıklamada, şimdiye kadar Batı Cape eyaletindeki 10 pilot şubede başarıyla uygulanan kripto para ile ödeme yönteminin gelecek aylar itibarıyla 29 şubede de test edilmeye başlanacağı belirtildi.Güney Afrika Finansal Sektör Davranış Otoritesi, daha önce ülkede kripto paraları resmi finansal bir ürün olarak kabul etmişti. Bu durum kripto paraların ülkede ana ödeme yöntemi olarak kullanılmasının yasal olarak önünü açmıştı.Pick n Pay'in Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana, Zambiya, Zimbabve, Mozambik, Lesotho, Namibya ve Mauritius'da toplamda 2 bine yakın şubesi bulunuyor.Söz konusu market zincirinde kripto para kullanımına geçilmesinin, gelecekte bölgede bu ödeme seçeneğinin yaygınlaşmasına öncülük etmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20221028/2023te-kullanima-sunulacak-dijital-turk-lirasinin-kripto-paralardan-farklari-neler-olacak-1062798036.html
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süpermaret, pick n pay, pilot, kripto para
süpermaret, pick n pay, pilot, kripto para

Afrikalı market zinciri kripto parayla alışverişe hazırlanıyor

01:38 02.11.2022 (güncellendi: 01:41 02.11.2022)
© REUTERS / Dado RuvicKripto para
Kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük süper market zincirlerinden Pick n Pay, alışverişlerde kripto para kullanımını uygulamaya koymaya hazırlanıyor.
Süpermarket zinciri Pick n Pay, 10 pilot şubede başarıyla uygulanan kripto para ile ödemenin 29 şubede daha test edileceğini duyurdu.
Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, Pick n Pay'den yapılan açıklamada, şimdiye kadar Batı Cape eyaletindeki 10 pilot şubede başarıyla uygulanan kripto para ile ödeme yönteminin gelecek aylar itibarıyla 29 şubede de test edilmeye başlanacağı belirtildi.
Güney Afrika Finansal Sektör Davranış Otoritesi, daha önce ülkede kripto paraları resmi finansal bir ürün olarak kabul etmişti. Bu durum kripto paraların ülkede ana ödeme yöntemi olarak kullanılmasının yasal olarak önünü açmıştı.
Pick n Pay'in Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana, Zambiya, Zimbabve, Mozambik, Lesotho, Namibya ve Mauritius'da toplamda 2 bine yakın şubesi bulunuyor.
Söz konusu market zincirinde kripto para kullanımına geçilmesinin, gelecekte bölgede bu ödeme seçeneğinin yaygınlaşmasına öncülük etmesi bekleniyor.
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