https://sputniknews.com.tr/20221102/abdli-bankalar-gecen-yil-12-milyar-dolarlik-fidye-yazilimi-bildiriminde-bulundu-1062963268.html
ABD'li bankalar geçen yıl 1.2 milyar dolarlık fidye yazılımı bildiriminde bulundu
ABD'li bankalar geçen yıl 1.2 milyar dolarlık fidye yazılımı bildiriminde bulundu
ABD Hazine Bakanlığı Mali Suçlarla Mücadele Birimi (FinCEN), ABD'li bankalar ve finans kurumlarının, geçen yıl fidye yazılımıyla ilgili 1.2 milyar dolarlık... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T02:17+0300
2022-11-02T02:17+0300
2022-11-02T02:17+0300
ekonomi
abd hazine bakanlığı
dolar
banka
fincen
fidye
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FinCEN, ABD'de kritik altyapıya yönelik fidye yazılımı saldırılarının sayısındaki ve şiddetindeki artış nedeniyle yeni bir rapor yayımladı.Raporda, fidye yazılımıyla ilgili rapor edilen olayların 2020'den itibaren önemli ölçüde arttığı belirtildi.FinCEN'in geçen yıl fidye yazılımıyla ilgili 1489 bildirim aldığı, bunların değerinin 2020 yılına kıyasla yüzde 188 artışla 1.2 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.Raporda, 2021'in ikinci yarısında FinCen'e bildirilen fidye yazılımıyla ilgili olayların yaklaşık yüzde 75'inin Rusya ile bağlantılı olduğu kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221101/abd-hazinesi-yilin-son-ceyregine-iliskin-borclanma-tahminini-yukseltti-1062960470.html
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abd hazine bakanlığı, dolar, banka, fincen, fidye
abd hazine bakanlığı, dolar, banka, fincen, fidye
ABD'li bankalar geçen yıl 1.2 milyar dolarlık fidye yazılımı bildiriminde bulundu
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ABD Hazine Bakanlığı Mali Suçlarla Mücadele Birimi (FinCEN), ABD'li bankalar ve finans kurumlarının, geçen yıl fidye yazılımıyla ilgili 1.2 milyar dolarlık bildirimde bulunduğunu açıkladı.
FinCEN, ABD'de kritik altyapıya yönelik fidye yazılımı saldırılarının sayısındaki ve şiddetindeki artış nedeniyle yeni bir rapor yayımladı.
Raporda, fidye yazılımıyla ilgili rapor edilen olayların 2020'den itibaren önemli ölçüde arttığı belirtildi.
FinCEN'in geçen yıl fidye yazılımıyla ilgili 1489 bildirim aldığı, bunların değerinin 2020 yılına kıyasla yüzde 188 artışla 1.2 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.
Raporda, 2021'in ikinci yarısında FinCen'e bildirilen fidye yazılımıyla ilgili olayların yaklaşık yüzde 75'inin Rusya ile bağlantılı olduğu kaydedildi.