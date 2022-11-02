https://sputniknews.com.tr/20221102/abd-disisleri-tahil-anlasmasinin-yeniden-uygulanmasini-memnuniyetle-karsiliyoruz-1063001341.html

ABD Dışişleri: Tahıl anlaşmasının yeniden uygulanmasını memnuniyetle karşılıyoruz

ABD Dışişleri: Tahıl anlaşmasının yeniden uygulanmasını memnuniyetle karşılıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, tahıl anlaşmasının yeniden uygulanmaya başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını ve uzatılması odaklandıklarını... 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T23:13+0300

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Price, günlük basın toplantısında, “BM Genel Sekreteri ve Türk müttefiklerimizin çabaları sayesinde Karadeniz tahıl anlaşmasının yeniden uygulanacak ve Birleşmiş Milletler’in bildirdiği gibi gemilerin ilerleyen günlerde yeniden Karadeniz’den geçecek olmasını memnuniyetle karşılıyoruz” ifadesini kullandı.Anlaşmanın, beşte biri en yoksul ülkelere olmak üzere 10 milyon ton tahılın dünya pazarına çıkmasına yardımcı olduğunu dile getiren Price, bunun dünya için hayati önem taşıdığını vurguladı.Anlaşmanın canlandırılması ve daha sonra uzatılmasının, dünya piyasalarının istikrarı, öngörülebilirliğin artırılması ve gıda fiyatlarının düşmesi için gerektiğini dile getiren Price, “Bu hafta sonu Rusya’dan gelen açıklamalardan önce bile tahıl anlaşmasını yeniden başlatma çabalarına odaklanmıştık” dedi.

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ned price, tahıl, türkiye, abd