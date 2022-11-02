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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221102/abd-disisleri-tahil-anlasmasinin-yeniden-uygulanmasini-memnuniyetle-karsiliyoruz-1063001341.html
ABD Dışişleri: Tahıl anlaşmasının yeniden uygulanmasını memnuniyetle karşılıyoruz
ABD Dışişleri: Tahıl anlaşmasının yeniden uygulanmasını memnuniyetle karşılıyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, tahıl anlaşmasının yeniden uygulanmaya başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını ve uzatılması odaklandıklarını... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T23:13+0300
2022-11-02T23:13+0300
ukrayna krizi
ned price
tahıl
türkiye
abd
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Price, günlük basın toplantısında, “BM Genel Sekreteri ve Türk müttefiklerimizin çabaları sayesinde Karadeniz tahıl anlaşmasının yeniden uygulanacak ve Birleşmiş Milletler’in bildirdiği gibi gemilerin ilerleyen günlerde yeniden Karadeniz’den geçecek olmasını memnuniyetle karşılıyoruz” ifadesini kullandı.Anlaşmanın, beşte biri en yoksul ülkelere olmak üzere 10 milyon ton tahılın dünya pazarına çıkmasına yardımcı olduğunu dile getiren Price, bunun dünya için hayati önem taşıdığını vurguladı.Anlaşmanın canlandırılması ve daha sonra uzatılmasının, dünya piyasalarının istikrarı, öngörülebilirliğin artırılması ve gıda fiyatlarının düşmesi için gerektiğini dile getiren Price, “Bu hafta sonu Rusya’dan gelen açıklamalardan önce bile tahıl anlaşmasını yeniden başlatma çabalarına odaklanmıştık” dedi.
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ned price, tahıl, türkiye, abd
ned price, tahıl, türkiye, abd

ABD Dışişleri: Tahıl anlaşmasının yeniden uygulanmasını memnuniyetle karşılıyoruz

23:13 02.11.2022
© REUTERS / Mandel NganABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© REUTERS / Mandel Ngan
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, tahıl anlaşmasının yeniden uygulanmaya başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını ve uzatılması odaklandıklarını belirtti.
Price, günlük basın toplantısında, “BM Genel Sekreteri ve Türk müttefiklerimizin çabaları sayesinde Karadeniz tahıl anlaşmasının yeniden uygulanacak ve Birleşmiş Milletler’in bildirdiği gibi gemilerin ilerleyen günlerde yeniden Karadeniz’den geçecek olmasını memnuniyetle karşılıyoruz” ifadesini kullandı.
Anlaşmanın, beşte biri en yoksul ülkelere olmak üzere 10 milyon ton tahılın dünya pazarına çıkmasına yardımcı olduğunu dile getiren Price, bunun dünya için hayati önem taşıdığını vurguladı.
Anlaşmanın canlandırılması ve daha sonra uzatılmasının, dünya piyasalarının istikrarı, öngörülebilirliğin artırılması ve gıda fiyatlarının düşmesi için gerektiğini dile getiren Price, “Bu hafta sonu Rusya’dan gelen açıklamalardan önce bile tahıl anlaşmasını yeniden başlatma çabalarına odaklanmıştık” dedi.
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